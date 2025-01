Real Madrid passeert Bizot driemaal; FC Barcelona in eigen huis niet langs Atalanta

Real Madrid heeft woensdag vrij eenvoudig afgerekend met Stade Brest. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was met 0-3 te sterk voor de Fransen, dankzij treffers van Rodrygo (2) en Jude Bellingham. Ondertussen speelde FC Barcelona, ondanks treffers van Lamine Yamal en Ronald Araújo, met 2-2 gelijk tegen Atalanta. Barcelona plaatst zich direct voor de achtste finales, terwijl Real Madrid, Stade Brest en Atalanta de tussenronde gaan spelen.

FC Barcelona - Atalanta 2-2

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Mateo Retegui. De Italiaans international ontsnapte aan de verdediging van Barcelona en loste een prima schot, dat ternauwernood naast werd getikt door Wojciech Szczęsny. De daaropvolgende hoekschop leverde niets op.

Tien minuten voor rust dachten de Italianen alsnog op voorsprong te komen. Na een lange aanval, waarin Barcelona er meermaals niet in slaagde de bal weg te werken, kwam de bal met een gelukje voor de voeten van Davide Zappacosta terecht. De routinier liet Szczęsny van dichtbij kansloos, maar de arbiter constateerde buitenspel.

Enkele minuten na rust was het juist Barcelona dat toesloeg. Raphinha gaf scherp voor op Yamal, die iedereen te snel af was en uiteindelijk eenvoudig binnentikte: 1-0. Atalanta liet het daar niet bij zitten en kwam op fraaie wijze op 1-1, toen Ederson langs Gavi slalomde en knap raak schoot in de korte hoek: 1-1.

Net toen Atalanta door leek te drukken, kwam de thuisploeg weer op voorsprong. Een hoekschop belandde perfect tot bij Araújo, voor wie het een koud kunstje was om bij de tweede paal binnen te knikken: 2-1. Opnieuw werd het harde werken van Atalanta daarna beloond. Mario Pasalic mocht vrij uithalen en schoot van dichtbij raak: 2-2.

Stade Brest - Real Madrid 0-3

Brest en Real Madrid speelden zonder spanning en het waren de bezoekers die halverwege de eerste helft op voorsprong kwamen. Rodrygo werd bereikt aan de linkerkant van de zestien en liet doelman Marco Bizot kansloos met een bekeken schot, dat via de binnenkant van de paal binnenviel: 0-1.

Brest had weinig te vertellen in Frankrijk, en de verdubbeling van de voorsprong kwam dan ook niet als een grote verrassing. De mee opgekomen rechtsback Lucas Vázquez legde breed op Bellingham, voor wie het een koud kunstje was om binnen te tikken: 0-2.

De Champions League-houder stopte daar niet en kwam ook op 0-3. Bizot keerde een schot van Kylian Mbappé, maar was kansloos op de rebound van Rodrygo, die zo voor zijn tweede treffer van de avond tekende.