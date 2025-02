Real Madrid-middenvelder staat maanden aan de kant met blessure: 'Op mijn beste moment...'

Real Madrid-middenvelder Dani Ceballos heeft woensdag een spier- en peesblessure opgelopen in zijn linkerbeen, zo maakt zijn club bekend. Volgens Relevo staat de Spanjaard zeker twee maanden aan de kant.

Het ging in de blessuretijd van het bekerduel met Real Sociedad (0-1) helemaal mis. Ceballos kwam ten val en kon de wedstrijd niet meer uitspelen.

Real Madrid bevestigt donderdag dat de centrale middenvelder een zware blessure heeft opgelopen, waardoor hij de hoofdstedelingen de komende tijd niet van dienst kan zijn.

“Ik vind het heel erg dat ik mijn team niet kan helpen in dit belangrijke deel van het seizoen", laat Ceballos weten op Instagram. "En heel verdrietig dat ik moest stoppen op wat voelde als mijn beste moment..."

“Maar zo is voetbal nu eenmaal, het is niet altijd makkelijk en al helemaal niet eerlijk. Ik moet het dus met kracht tegemoet treden, met de wil om te vechten en met de zekerheid dat ik sterker terugkom."

"Dit is nog niet voorbij. Ik heb ergere dingen meegemaakt. Bedankt voor al jullie liefde... Tot snel, eerder dan je denkt. Hala Madrid." Ceballos mist dus in ieder geval de komende Champions League-wedstrijden van Real Madrid, dat in de achtste finale is gekoppeld aan stadgenoot Atlético.

Ceballos wordt geregeld in de basis opgesteld door trainer Carlo Ancelotti, die onlangs een boost kreeg met de terugkeer van Aurélien Tchouaméni. Ook onder meer Luka Modric en Federico Valverde kunnen terecht op de plek van Ceballos.