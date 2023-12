Real Madrid lijdt door prachtige kanonskogel duur puntenverlies in titelstrijd

Real Madrid heeft zaterdag duur puntenverlies geleden in de strijd om de Spaanse koppositie. Op bezoek bij Real Betis kwam de ploeg van trainer Carlo Ancelotti niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Jude Bellingham opende de score voor de Madrilenen, Aitor Ruibal tekende voor de gelijkmaker. Real Madrid staat nog wel aan kop in LaLiga, maar heeft slechts één punt meer dan Girona. Dat heeft ook nog een duel tegoed. Betis staat voorlopig zevende.

Real Madrid begon het duel met twee andere basiskrachten dan vorig weekend, toen er met 2-0 werd gewonnen van Granada. Dani Carvajal was niet fit om mee te doen, waardoor Lucas Vázquez zaterdag de rechtsback van dienst was. Verder keerde Luka Modric terug in de basis, wat ten koste ging van Joselu. Real Betis startte met Isco, die jarenlang bij Real Madrid speelde. Voormalig PSV’er Andrés Guardado begon op de bank.

Beide ploegen hadden in de openingsfase wat kansjes, en het waren de bezoekers die na ruim een half uur de score leken te openen. Na een mooie actie van Rodrygo schoot Brahim Díaz binnen, maar Rodrygo bleek buitenspel te hebben gestaan. Het doelpunt ging daarom niet door.

Daarna was zowel Betis als Madrid enkele keren gevaarlijk. Ayoze Pérez zag zijn poging gekeerd worden door keeper Andriy Lunin, terwijl Willian José even later net naast schoot. Aan de andere kant van het veld belette doelman Rui Silva Luka Modric en Antonio Rüdiger het scoren, waarna een vrije trap van David Alaba maar net naast ging.

Vlak na rust bracht Lunin redding op een poging van dichtbij van Isco, en enkele minuten later lag de bal aan de overkant in het net. Bellingham speelde de bal naar Brahim Díaz, kreeg hem via een wippertje terug en rondde fraai af: 0-1. Het was alweer zijn twaalfde LaLiga-goal van dit seizoen.

Ruim tien minuten later stond het weer gelijk. Ruibal haalde snoeihard uit van een kleine twintig meter, en de bal vloog de verre hoek in: 1-1. Een schitterend doelpunt, waardoor alles weer mogelijk was.

In de slotfase hadden beide ploegen kansen op de winnende treffer. Zo bracht Silva fraai redding op een vrije trap van Toni Kroos, en raakte nota bene Isco met een kopbal de paal. Gescoord zou er niet meer worden, waardoor Real Madrid duur puntenverlies leed.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Real Madrid 16 12 3 1 24 39 2 Girona 15 12 2 1 16 38 3 Barcelona 15 10 4 1 14 34 4 Atlético Madrid 14 10 1 3 17 31 5 Athletic Club 15 8 4 3 12 28 6 Real Sociedad 15 7 5 3 8 26 7 Real Betis 16 6 8 2 2 26 8 Las Palmas 16 7 3 6 1 24 9 Getafe 16 5 7 4 -2 22 10 Valencia 16 5 4 7 -4 19 11 Rayo Vallecano 15 4 7 4 -6 19 12 Villarreal 15 4 4 7 -4 16 13 Alavés 16 4 4 8 -6 16 14 Osasuna 15 4 3 8 -8 15 15 Sevilla 14 2 7 5 0 13 16 Cádiz 15 2 6 7 -10 12 17 Real Mallorca 15 1 8 6 -7 11 18 Celta de Vigo 15 1 6 8 -10 9 19 Granada 15 1 4 10 -16 7 20 Almería 15 0 4 11 -21 4

