Real Madrid komt met slecht nieuws: Bellingham voorlopig uit de roulatie

Zaterdag, 11 november 2023 om 15:52 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:10

Real Madrid moet het zaterdagavond in de LaLiga-wedstrijd tegen Valencia stellen zonder Jude Bellingham. De twintigjarige Brit heeft een schouderblessure opgelopen, zo meldt de Koninklijke in een statement op de clubwebsite. Volgens Fabrizio Romano ligt de aanvallende middenvelder er naar verwachting twee weken uit.

“Uit de tests die Jude Bellingham vandaag heeft ondergaan, is gebleken dat er sprake is van een instabiele linkerschouder. Dit is het gevolg van een recente ontwrichting. Bellingham is niet in staat om te spelen tegen Valencia vandaag (zaterdag, red.)”, is er te lezen in het statement.

Vrijdag kondigde trainer Carlo Ancelotti juist nog aan dat Bellingham wél in staat leek om te spelen. "Hij is beschikbaar en als er niets gek gebeurt, denk ik dat hij zal spelen", liet de coach weten. Bellingham zat voor de Champions League-wedstrijd tegen Braga afgelopen week wel bij de selectie, maar maakte geen minuten.

Nu blijkt de Engelsman dus niet fit, en dat is een hard gelag voor Real. Hij is dit seizoen misschien wel de meest bepalende speler in de selectie van Real. Dat blijkt ook uit zijn cijfers: dertien goals en drie assists in veertien wedstrijden.

Mocht Bellingham inderdaad de komende twee weken niet beschikbaar zijn, dan moet hij ook de EK-kwalificatieduels van Engeland met Malta (17 november) en Noord-Macedonië (20 november) aan zich voorbij laten gaan. Overigens heeft Engeland zich al geplaatst voor het EK van volgend jaar.

Arda Güler

Eerder deze week werd ook al bekend dat Arda Güler voorlopig nog steeds niet in actie kan komen voor Real. De Turkse middenvelder kwam afgelopen zomer over van Fenerbahçe, maar speelde dit seizoen nog geen minuut, daar hij eerder ook al kampte met twee andere blessures.

Afgelopen week liep het talent echter een nieuwe blessure op, en de verwachting is dat die kwetsuur hem ongeveer een maand aan de kant zal houden.