Real Madrid kan titel ruiken dankzij winnende goal Bellingham tegen FC Barcelona

Real Madrid heeft zondagavond een zeer late overwinning geboekt op FC Barcelona. In het Santiago Bernabéu kwam de ploeg van trainer Xavi tot tweemaal toe op voorsprong, maar in beide gevallen wisten de Madrilenen adequaat te reageren. Uiteindelijk zorgde Jude Bellingham in de blessuretijd voor de winnende: 3-2. Het verschil op de ranglijst in LaLiga loopt door de zege voor Real Madrid op tot liefst elf punten, waardoor de Koninklijke praktisch zeker is van de landstitel.

Ancelotti voerde ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Manchester City (1-2, na strafschoppen) meerdere wijzigingen door. Zo kreeg Lucas Vázquez rechtsachterin de voorkeur boven Dani Carvajal en schoof Eduardo Camavinga een linie terug om plaats te maken voor Luka Modric.

Bij Barcelona stond er slechts een andere naam op het veld ten opzichte van de pijnlijke Europese nederlaag tegen Paris Saint-Germain (1-4). Op het middenveld kwam Andreas Christensen erbij, waardoor de niet geheel fitte Pedri op de bank belandde.

????????????????????????????! ?? Wie anders dan het Engelse fenomeen schiet Real Madrid alsnog naar de winst in El Clásico ?????#ZiggoSport #LaLiga #ElClasico pic.twitter.com/sZEcDPlZT4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2024

El Clásico werd direct een spektakelstuk, want in de zesde speelminuut vonden de Catalanen al de openingstreffer. Doelman Andriy Lunin verkeek zich op een uitstekende corner van Raphinha, waardoor Christensen bij de tweede paal in vrijheid kon binnenkoppen: 0-1.

Het duurde niet lang voordat Real Madrid de gelijkmaker aantekende. Pau Cubarsí maakte een lichte overtreding op Federico Valverde, waarna arbiter Cesar Soto Grado naar de penaltystip wees. Vinícius Júnior benutte de strafschop op koelbloedige wijze: 1-1.

Na bijna een half uur spelen hoopte Barcelona op gelijke hoogte te komen. Lamine Yamal rondde af en klopte mogelijk Lunin, die de bal (deels) achter de lijn leek te stoppen. Door het ontbreken van doellijntechnologie keek de videoscheidsrechter minutenlang naar het moment, maar uitsluitsel kon niet worden gegeven. Definitief geen doelpunt.

Op slag van het rustsignaal sloeg het noodlot toe voor De Jong. Na een duel om de bal met Valverde leek de enkel van de Nederlander dubbel te klappen. Hij zag meteen dat het foute boel was en sloeg zijn handen voor het gezicht. Hij werd per brancard van het veld gedragen en vervangen door Pedri.

In de openingsfase van de tweede helft creëerde Real Madrid enkele kansen, maar het was Barcelona dat opnieuw op voorsprong kwam. In eerste instantie bracht Lunin redding na een poging van Raphinha, maar uit de rebound schoot Fermín López alsnog raak: 1-2. Wederom hield Barcelona niet lang stand, want twee minuten na het doelpunt stond het weer 2-2. Lucas Vázquez scoorde na een fraaie pass van Vinícius Júnior.

In de eindfase van de wedstrijd werden er over en weer nog enkele kansen genoteerd, maar uiteindelijk trok Real Madrid aan het langste eind. Bellingham schoot in de blessuretijd op zeer overtuigende wijze de 3-2 binnen.

