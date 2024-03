Real Madrid is optimistisch gestemd over langer verblijf van oudgediende

Naar alle waarschijnlijkheid speelt Toni Kroos ook volgend jaar voor Real Madrid. De Madrileense clubleiding is 'optimistisch' en 'vol vertrouwen' over een eenjarige contractverlenging van de Duitser. Dat vertelt Fabrizio Romano in een video-item op zijn YouTube-kanaal.

Kroos loopt aan het einde van juni uit zijn contract in Madrid, maar de sportieve leiding van De Koninklijke maakt zich weinig zorgen over de nabije toekomst van de 107-voudig Duits international.

Zij verwachten dat de fijnbesnaarde middenvelder ook volgend seizoen gewoon in het Bernabéu te bewonderen is. “Er heerst optimisme en vertrouwen bij de clubleiding van Real Madrid dat Kroos bij de club blijft, voor tenminste nog een extra seizoen", meldt Romano.

“Real Madrid wacht momenteel totdat Kroos zijn definitieve beslissing over de toekomst heeft gemaakt, maar ze geloven dat er een goede kans bestaat dat Kroos de club trouw blijft.”

Naast Kroos loopt ook het contract van Luka Modric aan het eind van het seizoen af in de Spaanse hoofdstad. Wat betreft de Kroaat is het nog onzeker of hij zijn contract gaat verlengen, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de middenvelder bezig is aan zijn laatste maanden bij de huidige koploper van LaLiga.

Real Madrid sorteerde echter al uitstekend voor op het geleidelijke afscheid van zijn routiniers. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga en Jude Bellingham werden aangetrokken om het aanstaande vertrek van de wereldsterren op te vangen. Bovendien heeft Carlo Ancelotti in de vorm van Brahim Díaz en Arda Güler ook nog de beschikking over twee wat offensiever ingestelde middenvelders.

Kroos keerde zaterdag terug bij de nationale ploeg van Duitsland en leidde Die Mannschaft bij zijn rentree direct naar een knappe 2-0 zege tegen Frankrijk. Met een fijne pass bediende hij Florian Wirtz, die na zeven seconden op heerlijke wijze de openingstreffer noteerde.

