‘Real Madrid hoort forse vraagprijs van Bayern München voor Alphonso Davies’

Real Madrid en Bayern München liggen nog ver uit elkaar wat betreft de transfersom voor Alphonso Davies, zo meldt het Duitse BILD. De 23-jarige linksback uit Canada is persoonlijk al rond met de Koninklijke, maar de Madrilenen zijn nog niet bereid om aan de vraagprijs van 60 miljoen euro te voldoen. Real Madrid zou eerder denken aan een bedrag van 40 miljoen euro in ruil voor de diensten van Davies, die in München tot medio 2025 vastligt.

Eind vorige maand maakte The Athletic melding van een mondeling akkoord tussen Davies en Real Madrid. De pijlsnelle vleugelverdediger moet in 2024 of 2025 de overstap maken naar Estadio Santiago Bernabéu. De 44-voudig Canadees international vertrekt het liefst komende zomer al naar de Spaanse hoofdstad, maar dan moeten beide clubs het nog wel eens worden over een transfersom.

Davies is in ieder geval niet van plan om zijn contract bij Bayern München te verlengen. De linkspoot wil zijn carrière dolgraag vervolgen in LaLiga en onderdeel worden van het droomelftal dat Real Madrid aan het bouwen is. Zodoende moet Bayern München Davies komende zomer verkopen om nog iets aan zijn vertrek over te houden. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo’n 70 miljoen euro.

Omdat Bayern München niet van plan is om Davies transfervrij te laten gaan, zou de Beierse club inmiddels akkoord gaan met een transfersom van 60 miljoen euro. Real Madrid zou momenteel niet verder gaan dan een bedrag van 40 miljoen euro. Hoewel de Europese grootmachten nog behoorlijk ver uit elkaar liggen, verwacht men in Duitsland en Spanje dat er een deal zal plaatsvinden.

In Madrid moet Davies gaan concurreren met Ferland Mendy. Bayern München zoekt op de achtergrond alvast naar een opvolger van de Canadees. Zo werd der Rekordmeister in de voorbije weken gelinkt aan Theo Hernández (AC Milan) en Andy Robertson (Liverpool). De Turkse journalist Ekrem Konur liet donderdag ook de naam van Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman vallen, maar het is vooralsnog onbekend of hij daadwerkelijk in beeld is in München.

Indien Davies daadwerkelijk de overstap maakt naar Real, kan hij in Madrid gaan samenspelen met Kylian Mbappé. De 25-jarige Fransman heeft volgens Marca reeds een langdurig contract getekend bij de Spaanse recordkampioen. Voor Mbappé hoeft Real Madrid geen transfersom te betalen, daar de Franse superster over vier maanden uit zijn contract loopt bij Paris Saint-Germain.

Wel zou Mbappé eisen dat de Koninklijke ook zijn zeventienjarige broertje Ethan transfervrij overneemt van PSG. Real Madrid bouwt ondertussen hard aan de toekomst. Davies en Mbappé kunnen zich voegen bij een zeer getalenteerde selectie. De Braziliaanse Endrick meldt zich halverwege juli eveneens in Madrid. Voor het achttienjarige toptalent maakt de club van trainer Carlo Ancelotti zo’n 45 miljoen euro over aan Palmeiras.

