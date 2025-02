Real Madrid gaat week voor derby tegen Atlético ten onder tegen Espanyol

Real Madrid heeft een zeldzame nederlaag geleden in LaLiga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti kwam niet sterk voor de dag tegen Espanyol en liep tegen een 1-0 nederlaag aan. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Carlos Romero, die na een uur goed wegkwam met geel na een tackle van achteren op Kylian Mbappé. De voorsprong van koploper Real Madrid op naaste achtervolger Atlético Madrid bedraagt één punt. Volgende week zaterdag: Real Madrid - Atlético Madrid.

Real Madrid haalde zijn gewoonlijke niveau niet in de openingsfase, kwam goed weg toen Javi Puado overschoot en raakte Antonio Rüdiger na een kwartier kwijt met een blessure. De Duitser werd vervangen door Raúl Asencio. De invaller kwam direct dicht bij een treffer uit een hoekschop, maar hij mikte net naast.

De bezoekers probeerden het wel, maar het aantal kansen bleef gering en de schoten die wel volgden, bevatten niet genoeg venijn. Jude Bellingham probeerde het vlak voor rust, maar Joan doelman García redde fraai.

Vlak na rust was Mbappé plots dicht bij de openingstreffer, maar ook hij slaagde er niet in García te passeren en trof de paal. Vinícius, die over schoot, wist evenmin het net te vinden. Ancelotti wisselde opvallend weinig en bracht alleen Luka Modric binnen de lijnen voor Dani Ceballos.

Real Madrid zette in de slotfase nogmaals flink aan. En de kansen kwamen er ook. Rodrygo zette vanaf rechts een dribbel in richting de zestien en schoot verrassend snel. Via de handen van García en de paal bleef uit een treffer toch uit. Een vlammend schot van Mbappé vloog ogenblikken later rakelings langs de verkeerde kant van de paal.

Real Madrid zette aan, maar liep vijf minuten voor tijd in het mes. Espanyol profiteerde van de ruimte aan de rechterkant en na een prima voorzet was het uitgerekend Romero die bij de tweede paal met binnenkant links raak schoot: 1-0. In het slot kwam Real nog eenmaal dicht bij een treffer. Het was alleen niet de dag van Vinícius, die nipt naast schoot.