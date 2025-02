'Real Madrid denkt naast Dean Huijsen aan voormalig speler van PSV, maar schrikt van prijskaartje'

Jarrad Branthwaite staat al enige tijd in de belangstelling van Real Madrid. De 22-jarige Engelsman is dit seizoen een belangrijke kracht voor Everton en heeft het merendeel van de wedstrijden gespeeld. Diario AS meldt dat alleen het prijskaartje een transfer nog in de weg zit.

Everton eist 62 miljoen pond voor Branthwaite, die in het seizoen 2022/23 nog verhuurd werd aan PSV. Dit is omgerekend iets minder dan 75 miljoen euro. Real Madrid aarzelt over dit bedrag, maar de interesse blijft onverminderd hoog.

Real Madrid zit niet dik in de verdedigers. Eder Militão ligt er tot het eind van het kalenderjaar uit met een kruisbandblessure. Daarnaast hebben David Alaba, Antonio Rüdiger en Raúl Asencio allen een contract tot medio 2026.

Naast Branthwaite staat ook Dean Huijsen in de belangstelling van los Blancos. De verdediger van Bournemouth is een goedkoper alternatief voor Branthwaite, hij heeft een afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract staan.

Real Madrid-manager Carlo Ancelotti heeft echter een voorkeur voor Branthwaite. De Italiaanse oefenmeester kent hem goed uit zijn tijd bij Everton tussen december 2019 en juni 2021.

Vorig jaar werd Branthwaite ook al gelinkt aan een overstap naar de Koninklijke, maar die transfer vond dus geen doorgang. Nu wil de Spaanse grootmacht alsnog een poging wagen, maar de vraagprijs blijft een obstakel.

De voormalig TOTO KNVB Beker-winnaar ligt vast tot medio 2027 in Liverpool. De club heeft zelfs de optie om die verbintenis te verlengen tot medio 2028. Volgens transfermarkt is hij 42 miljoen euro waard.