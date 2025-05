Real Madrid bevestigt vertrek van Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti vertrekt bij Real Madrid. Dat nieuws hing al even in de lucht, maar is nu ook bevestigd door De Koninklijke. De 65-jarige trainer neemt na het thuisduel met Real Sociedad van zaterdagmiddag afscheid en gaat daarna aan de slag als bondscoach van Brazilië. Xabi Alonso neemt het stokje over in het Santiago Bernabéu.

“Carlo Ancelotti zal voor altijd deel uitmaken van de grote Madridista-familie”, laat president Florentino Pérez optekenen. “We voelen ons ongelooflijk vereerd dat we de kans hebben gekregen om te genieten van een coach die ons heeft geholpen om zoveel succes te behalen, maar die ook de waarden van onze club op zo'n voorbeeldige manier heeft belichaamd."

Ancelotti keerde medio 2021 terug bij Real Madrid, nadat hij tussen 2013 en 2015 ook al aan het roer stond in het Santiago Bernabéu. De Italiaanse trainer won onder meer twee Champions Leagues in zijn tweede periode in Madrid. Dit seizoen was minder succesvol, aangezien Real Madrid naast alle belangrijke prijzen greep.

Het contract van Ancelotti bij Real Madrid liep nog tot volgend jaar zomer door. De Italiaan neemt dit weekend afscheid van het publiek in het Santiago Bernabéu en richt zich vanaf maandag op het nationale elftal van Brazilië. Het land hoopt met Ancelotti het WK van volgend jaar zomer te winnen.

Alonso wordt volgende week gepresenteerd bij Real Madrid, zo meldden verschillende media al eerder. De succestrainer komt over van Bayer Leverkusen, waar hij voor het eerst op eigen benen stond als hoofdtrainer. Alonso won vorig seizoen de landstitel en beker met de Duitsers. Leverkusen werd dit seizoen tweede in de Bundesliga.

Ook Luka Modric en Lucas Vázquez nemen afscheid van Real Madrid. Het tweetal beschikt over een aflopend contract en krijgt geen nieuwe verbintenis aangeboden. De Spanjaarden willen verder met de volgende generatie en hebben dus geen plek meer voor Modric en Vázquez.