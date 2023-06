Real Madrid bevestigt afscheid van Marco Asensio, weg naar PSG ligt open

Zaterdag, 3 juni 2023 om 13:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:23

Real Madrid heeft op de clubwebsite bevestigd dat het afscheid neemt van Marco Asensio. Middels de verklaring, waarin de 27-jarige Spanjaard wordt bedankt voor de afgelopen zeven seizoenen, bevestigt de club wat al langer in de lucht hing: Asensio vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Real. Een overstap naar Paris Saint-Germain lijkt daardoor nog dichterbij.

“Real Madrid wil zijn dankbaarheid en genegenheid uitspreken voor Marco Asensio, een speler die ons logo en ons shirt zeven seizoenen heeft verdedigd”, is er onder meer te lezen. “Wij zullen zijn carrière en voorbeeldige gedrag gedurende al die tijd nooit vergeten. Real Madrid is en blijft zijn thuis en wij wensen hem en zijn familie veel succes in deze nieuwe fase.”

Afgelopen donderdag wist the Athletic al met zekerheid te melden dat Asensio zijn carrière voortzet in Parijs, waar hij een langdurig contract zal ondertekenen. Hij heeft een aanbieding van Aston Villa afgewezen: de aanbieding van PSG was interessanter dan die van the Villans en dus is het eigenlijk alleen nog maar de vraag voor hoelang Asensio gaat tekenen in het Parc des Princes.

Asensio werd in 2015 overgenomen van Real Mallorca, toen hij twintig jaar oud was. Sindsdien won hij tal van prijzen: zeventien in totaal, waaronder drie keer de Champions League en drie keer LaLiga. Trainer Carlo Ancelotti gaf onlangs na het duel met Sevilla (2-1 winst) nog aan dat hij graag door had willen gaan met de multifunctionele aanvaller. “Ik zou het jammer vinden als hij zou vertrekken, want hij is een belangrijke speler voor ons. We zullen zijn vertrek hoe dan ook moeten zien op te vangen.”