Real Madrid beloont Champions League-held met nieuw contract

Real Madrid is erin geslaagd Andriy Lunin langer aan zich te binden. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt in navolging van Marca dat de Oekraïner akkoord is gegaan met een contractverlenging.

Deze week zal Real Madrid de contractverlenging van Lunin officieel bekendmaken. De doelman, die nu nog tot medio 2025 vastligt in de Spaanse hoofdstad, tekent voor drie jaar bij en komt daarmee tot medio 2028 vast te liggen in Santiago Bernabéu.

Het was enige tijd onzeker of Lunin daadwerkelijk bij zou tekenen, daar hij normaliter niet op veel speelminuten kan rekenen. Thibaut Courtois is de onbetwiste nummer één onder de lat en als de Belg fit blijft, komt daar in principe ook geen verandering in.

Er is het afgelopen seizoen veel veranderd voor Lunin, die al sinds 2018 onder contract staat bij de Koninklijke. Courtois scheurde in aanloop naar de jaargang 2023/24 zijn kruisband af en moest bijna een jaar toekijken. Trainer Carlo Ancelotti koos daarop in eerste instantie voor Kepa Arrizabalaga, maar langzaam maar zeker kreeg Lunin de kans.

Lunin toonde zich een betrouwbare doelman en vertolkte meermaals een heldenrol in de Champions League-campagne. Het hoogtepunt volgde in de kwartfinale tegen Manchester City. Nadat hij Real Madrid met enkele katachtige reflexen naar de strafschoppenserie loodste, werd hij ook daarin de held.

Lunin keepte ook in de halve finales tegen Bayern München, waarna Ancelotti voor een zware keuze stond met de terugkeer van Courtois. Mede doordat Lunin niet helemaal fit afreisde naar de finale op Wembley, was de keuze uiteindelijk vrij simpel. Courtois keepte en Real Madrid veroverde zijn vijftiende Champions League, ten koste van Borussia Dortmund (2-0).

Met de contractverlenging spreekt Real Madrid het vertrouwen uit in Lunin, die het dus voornamelijk met bekerwedstrijden lijkt te moeten doen. Lunin kwam dit seizoen nog geen minuut in actie. Na een minder EK is hij ook zijn basisplaats kwijtgeraakt bij de nationale ploeg. Anatoliy Trubin van Benfica is voorlopig de eerste doelman van Oekraïne.