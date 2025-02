Rayane Bounida draagt met prachtige goal bij aan nieuwe tik voor Excelsior in titelstrijd Keuken Kampioen Divisie

Excelsior heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie met 3-2 verloren bij Jong Ajax. Daarmee profiteren de Rotterdammers opnieuw niet van de nederlaag van koploper FC Volendam (1-2 tegen ADO Den Haag) eerder deze speelronde. Het gat tussen Volendam en Excelsior is nu nog altijd vier punten. SC Cambuur en Vitesse boekten maandagavond wél een zege.

Jong Ajax - Excelsior 3-2

Excelsior, zonder de zieke Lance Duijvestijn, kwam na een kwartier goed weg toen Rayane Bounida een vrije trap op de lat knalde. Aan de andere kant van het veld was het even later wel raak, toen Ryan van de Pavert ongelukkig zijn eigen keeper passeerde na een harde voorzet van Seydou Fini: 0-1.

Vlak na rust werd het weer gelijk, en het was Ahmetcan Kaplan die daar met een fraaie volley van net buiten het strafschopgebied voor zorgde: 1-1. Met een prachtige krul in de kruising maakte Bounida er enkele minuten later ook nog 2-1 van.

Maar ook die stand zou niet lang op het bord blijven staan. Na een uur spelen schoot Ilias Bronkhorst bij de tweede paal de 2-2 binnen na een lage voorzet van Arthur Zagré. De snelle Skye Vink zette Jong Ajax met zijn eerste treffer in het profvoetbal via de binnenkant toch weer op voorsprong (3-2), en daar had Excelsior geen antwoord meer op. Zo kon koploper Volendam opgelucht ademhalen.

Jong PSV - SC Cambuur 1-4

Remco Balk was de grote man bij Cambuur. Door miscommunicatie achterin bij Jong PSV (0-1), een aangeraakt schot in de lange hoek (0-2) en een gelukkige intikker (1-3) maakte hij een hattrick. Met een rake kopbal deed Robin van Duiven tussendoor nog iets terug namens Jong PSV. In de blessuretijd werd het via een frommelgoal van Fedde de Jong ook nog 1-4.

Vitesse - FC Emmen 2-0

Hekkensluiter Vitesse boekte tegen nummer negen FC Emmen de tweede zege op rij. Bas Huisman tekende in de eerste helft voor de 1-0, nadat Emmen-doelman Luca Unbehaun de bal zomaar had ingeleverd. Ook de 2-0 kwam van Huisman, uit een fraai afstandsschot. Vitesse, dat door de zege nog -2 punten heeft, nadert zo de ‘magische’ grens van nul punten.