Rapport CIES: Ajax heeft veruit duurste selectie van Nederland

Donderdag, 14 september 2023 om 10:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:53

Ajax heeft veruit de duurste selectie van Nederland, zo blijkt uit een nieuw rapport van CIES. De Amsterdammers gaven in totaal 236 miljoen euro uit om de huidige selectie bij elkaar te krijgen. Dat is een veelvoud vergeleken met directe concurrenten Feyenoord en PSV, die respectievelijk 88 miljoen en 86 miljoen euro investeerden in hun selectie.

Het rapport splitst de totale uitgaven op per positie en omvat alleen de transfersommen van de huidige spelers, inclusief huurovereenkomsten en mogelijke bonussen. Op de wereldranglijst is Ajax terug te vinden op de 32ste plek, tussen Sevilla en Atalanta. Buiten de top 5-competities staan de Amsterdammers op de derde plek, achter Al-Hilal en Leicester City.

Most expensive squads* outside of the big-5? ?? ?? @Alhilal_FC ???? €3?8?2?m ?? @LCFC ?????????????? €2?8?1?m ?? @AFCAjax ???? €2?3?6?m *Transfer fees invested to sign current squad members (including add-ons) Top ?? ?? in last @CIES_Football ?? Weekly Post ?? https://t.co/njL4VXoRtT pic.twitter.com/NeBrkAmzCD — CIES Football Obs (@CIES_Football) September 13, 2023

Van alle clubs ter wereld zit het meeste geld in de Premier League. Manchester United is koploper met 1,15 miljard, gevolgd door Chelsea (1,13 miljard) en Manchester City (1,04 miljard). Paris Saint-Germain is van de duurste zeven clubs de enige die niet in de Premier League actief is met een waarde van 1 miljard euro. Ook Newcastle United (661 miljoen) en West Ham United (505 miljoen) zijn terug te vinden in de top 10.

In de top 100 zijn in totaal negentien clubs uit Engeland terug te vinden. Italië is de trotse nummer twee op de lijst met vijftien clubs, gevolgd door Spanje (twaalf), Frankrijk (elf) en Duitsland (elf). Op de 'landenranglijst' is Nederland terug te vinden op de tiende plek met drie clubs: Ajax, Feyenoord en PSV. Saudi-Arabië is vertegenwoordigd met vier clubs en bezet de gedeelde zesde plek.