Raphinha blinkt ook bij Brazilië uit; talentvolle aanvaller wederom belangrijk

Brazilië heeft haar tiende WK-kwalificatieduel eenvoudig winnend besloten. Dankzij doelpunten van Raphinha (2x), Andreas Pereira en Luiz werd er dinsdagnacht met 4-0 afgerekend met Peru.

Bijzonderheden:

Raphinha was de belangrijke man aan Brazilië-zijde. De FC Barcelona-aanvaller trof na 25 minuten spelen de lat, maar kon even later alsnog juichen toen hij een wegens een handsbal verkregen strafschop benutte: 1-0.

Ook de tweede treffer van de avond kwam op naam van Raphinha en weer was het vanaf de penaltystip. Ditmaal ging er een Peruviaanse overtreding op ex-PSV'er Savinho aan vooraf. Weer bleef Raphinha koel: 2-0.

Na een kleine zeventig minuten kwam de 23-jarige Luiz Henrique samen met Andreas Pereira in de ploeg. Het tweetal liet zich onmiddellijk gelden. De talentvolle vleugelaanvaller van Botafogo leverde twee minuten later een prima voorzet af, maar de acrobatische afwerking van Pereira was spectaculairder: 3-0.

De vierde treffer lag minuten later ook in het netje. Ditmaal was het die andere invaller, Henrique, die na zijn assist ook meteen een doelpunt noteerde. Het was zijn tweede goal voor de Seleçao.

Brazilië - Peru 4-0

38' 1-0 Raphinha

54' 2-0 Raphinha

71' 3-0 Andreas Pereira (assist: Luiz Henrique)

74' 4-0 Luiz Henrique (assist: Igor Jesus)