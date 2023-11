Ramiz Zerrouki trekt goede Feyenoord-vorm door en laat zich gelden bij Algerije

Zondag, 19 november 2023 om 16:16 • Wessel Antes • Laatste update: 16:19

Algerije heeft zondag een 0-2 zege geboekt op Mozambique. In Maputo, de hoofdstad van het Afrikaanse land, was Feyenoord-middenvelder Ramiz Zerrouki verantwoordelijk voor de tweede Algerijnse treffer. Daardoor is Algerije na twee wedstrijden nog altijd foutloos in de Afrikaanse kwalificatie voor het WK van 2026.

Bijzonderheden:

Zerrouki, die zondag zijn 27ste interland voor Algerije speelde, moest in Mozambique genoegen nemen met een rol als invaller. Pas in de 74ste minuut kwam de Feyenoorder in het veld voor routinier Sofiane Feghouli, vlak na de openingstreffer van Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), die een rebound benutte. Zerrouki zelf liet zich zes minuten na zijn entree gelden als een koelbloedige afmaker, toen hij de bal na een ouderwetse schijntrap in de verre hoek achter Ernan Siluane plaatste: 0-2. Voor de Feyenoord-controleur was het zijn derde doelpunt in nationale dienst.

Mozambique - Algerije 0-2

69’ 0-1 Fares Chaibi

79’ 0-2 Ramiz Zerrouki (assist: Mohamed Amoura)