Rafael van der Vaart schrikt: ‘Geweldige speler, maar er is niets meer van over’

Rafael van der Vaart is geschrokken van Ramiz Zerrouki, zo zegt de analist van de NOS in Studio Voetbal. De voormalig international vraagt zich hardop af wat er met de middenvelder van Feyenoord aan de hand is.

Volgens Van der Vaart ging het bij Feyenoord vooral mis op het middenveld. “Wat is er met Zerrouki aan de hand? Ik vond Zerrouki bij Twente echt een geweldige speler, maar daar is niets meer van over.”

Ibrahim Afellay is van mening dat het bij Zerrouki allemaal te traag gaat. “Zijn spel aan de bal... Hij heeft heel veel tijd nodig.”

“Die tijd krijg je gewoon niet, zeker niet tegen zo’n goede ploeg als PSV op het middenveld”, aldus de kritische Afellay.

Anis Hadj Moussa

Zerrouki is niet de enige international van Algerije die het moet ontgelden. Ook Anis Hadj Moussa gaf niet thuis volgens de analisten. “Weet je wie mij echt wel tegenviel? Dat is eigenlijk de revelatie van de afgelopen weken: Hadj Moussa”, aldus voormalig Feyenoord-spits Pierre van Hooijdonk.

Van Hooijdonk is teleurgesteld. “Hadj Moussa staat tegen Mauro, die we eigenlijk nog kennen als een nummer tien... Die heeft telkens een stapje terug gedaan en speelt inmiddels linksback. Dan zou je denken dat Hadj Moussa kansen heeft, maar hij heeft hem geen enkele keer voorbij gespeeld.”

Afellay vindt het oneerlijk om Hadj Moussa eruit te pikken. “Ik vind het makkelijk om alles op te hangen aan deze jongen, op basis van deze wedstrijd. Hij heeft gewoon een heel goed halfjaar achter de rug. Ik verwacht meer van Gimenez en Paixão in deze wedstrijd. Dat zijn jongens die de kar moeten trekken.”