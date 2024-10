Rafael van der Vaart pleit voor onmiddellijke wissel bij Feyenoord en tikt Priske op de vingers

Rafael van der Vaart pleit voor een onmiddellijke wijziging in de basiself van Feyenoord. De analyticus laat voorafgaand aan het Champions League-duel met Girona weten dat hij het niet eens is met de keuze van trainer Brian Priske voor Timon Wellenreuther onder de lat.

“Ik wilde het nog even hebben over die keeper”, zo begint Van der Vaart in de studio van Ziggo Sport tijdens de voorbeschouwing op de Champions League-wedstrijd.

“Afgelopen seizoen kwam hij erin zonder druk. Want iedereen wist dat Justin Bijlow de nummer één onder de lat is, dus dan is het lekker keepen voor Wellenreuther. Dan ziet het er allemaal goed uit.”

“Nu moet hij zich wél bewijzen en heeft hij de ene ketser na de andere. Toch blijft Priske hem opstellen. Nu vind ik wel dat je als trainer die jongen van de club (Bijlow, red.) moet opstellen.”

“In deze wedstrijd had ik altijd Bijlow opgesteld", vervolgt de analist. "Ik vind hem de beste keeper die er is. Je moet niet denken: keepertje komt erin en doet het toevallig goed zonder druk door een paar ballen tegen te houden.”

“Hij heeft het ook wel goed gedaan. Maar ga nou niet meteen denken dat hij beter is dan Bijlow”, zo besluit Van der Vaart.

Woensdagavond trappen Girona en de Rotterdammers de wedstrijd om 18:45 uur af in het Estadi Montilivi. De Catalanen verloren hun eerste wedstrijd in het miljardenbal van Paris Saint-Germain (1-0); Feyenoord moest het onderspit delven tegen Bayer Leverkusen: 0-4.