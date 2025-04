Ronald Koeman reageert met veelzeggende grijns op naam Oranje-international

Frenkie de Jong is helemaal terug, zo erkent bondscoach Ronald Koeman in gesprek met de NOS. De Nederlandse keuzeheer is blij voor zijn pupil, die tegen Borussia Dortmund (4-0 winst) een sublieme wedstrijd speelde.

Tijdens een persmoment voor de Koeman Cup, een golftoernooi georganiseerd door de Johan Cruyff Foundation, komt FC Barcelona uitgebreid ter sprake. "Ik geniet van Barcelona en de manier waarop ze spelen", aldus de voormalig trainer.

“Ze spelen goed voetbal, hebben geweldige jonge spelers en vormen een team dat het met elkaar doet”, gaat Koeman verder. Wel plaatst de bondscoach van het Nederlands elftal een belangrijke kanttekening.

Koeman is niet onder de indruk van de tegenstand die Barça woensdagavond ontving. “Borussia Dortmund is de de nummer acht van Duitsland momenteel. Dan is het vrij normaal dat je daarvan wint.”

Wanneer verslaggever Joep Schreuder de naam van De Jong laat vallen, kan Koeman een grote grijns niet onderdrukken. “Hij is nu de aanvoerder en dat laat nog meer zien hoe belangrijk hij is daar.”

“Ik weet hoe pijnlijk die periode voor hem is geweest. Het niet spelen van het EK door zijn enkel, maandenlang niet fit zijn... Daarom ben ik superblij voor hem dat hij weer de Frenkie is die iedereen graag ziet.”

Tot slot krijgt Koeman de vraag of hij Lionel Messi en Lamine Yamal met elkaar wil vergelijken. “Je mag eigenlijk niemand vergelijken met Messi, maar Yamal is natuurlijk een geweldige speler. Laten we hopen dat hij zo doorgaat, al is er maar één Messi.”