2 spelers van Ajax vallen onder oude constructie: 'Kans is groot dat de club hen zal verkopen'

‘Ajax trekt de broekriem aan’, zo kopt het Algemeen Dagblad donderdag. In een achtergrondverhaal over de nieuwe realiteit in Amsterdam brengt clubwatcher Johan Inan een aantal interessante zaken aan het licht.

Zo kijkt Inan onder meer naar de impact die de reorganisatie op de selectie van Ajax heeft. “De kans is groot dat Steven Bergwijn voor altijd de duurste inkomende Eredivisie-speler zal blijven. Ajax zal nooit meer 31 miljoen euro voor een speler neertellen, zo wordt intern benadrukt.”

Ook de contracten die Ajax uitdeelt worden opgesteld middels de nieuwe realiteit. “Kroes gebruikte zijn eerste jaar vooral om van oude verbintenissen af te komen. De technisch directeur bouwt nu lagen in, zodat de salarissen meegroeien met het Europese niveau en de inkomsten die Ajax daaruit tegemoet kan zien.”

Dat geldt nog niet voor iedere speler, weet Inan. “Kenneth Taylor en Brian Brobbey zijn bijvoorbeeld nog in het bezit van de vaste, oude constructie. De kans is groot dat de club hen zal verkopen.”

“Ook omdat Kroes wil vermijden dat spelers in de laatste twee jaar van hun dienstverband komen en zijn onderhandelingspositie wordt verzwakt”, aldus Inan.

Achtvoudig international Brobbey ligt bij Ajax nog vast tot medio 2027. Transfermarkt taxeert hem momenteel op 27 miljoen euro. Volgens Capology ontvangt de 23-jarige spits een bruto jaarsalaris van 3 miljoen euro.

De 22-jarige Taylor zou rond de 1,2 miljoen euro verdienen. Ook zijn contract loopt in 2027 af. Volgens Transfermarkt is de vijfvoudig international van Oranje momenteel 23 miljoen euro waard.