Youri Mulder en Mark van Bommel vellen hetzelfde oordeel over Frenkie de Jong na FC Barcelona - Borussia Dortmund

Youri Mulder en Mark van Bommel zijn lovend over het optreden van Frenkie de Jong tijdens FC Barcelona – Borussia Dortmund woensdagavond. De middenvelder (27) van de Catalanen droeg de aanvoerdersband en speelde de wedstrijd uit. Met name Van Bommel is complimenteus over de spelmaker.

Barcelona won met 4-0 dankzij doelpunten van Raphinha, Robert Lewandowski (twee) en Lamine Yamal. Bij Ziggo Sport wordt de wedstrijd van De Jong nabesproken. “Hoe hij speelde? Goed”, steekt Mulder van wal. Van Bommel is het eens met zijn collega. “Hij was onopvallend, opvallend goed.”

“Eigenlijk heb je hem niet gezien, maar moet je kijken wat hij doet”, zegt de ex-trainer van onder meer PSV bij het bekijken van zijn highlights. “Het is allemaal functioneel en goed. De aannames op het juiste moment...”

“Als je honderd mensen vraagt wie de beste speler was vanavond, zal iedereen bij de aanvallers van Barcelona uitkomen. Maar dit zijn zulke belangrijke ‘simpele’ ballen die zó belangrijk zijn voor je elftal. Die ballen vertragen of versnellen het spel. De Jong kan beide”, is Van Bommel van mening.

“Hij kan de bal bij zich houden, wachten op het juiste moment en dan spelen, of aannemen en gelijk spelen. Die variatie heeft hij in zijn spel gebracht. Bij Ajax nam hij de bal aan, ging hij even dribbelen, een mannetje passeren en dan passen”, vervolgt de clubloze trainer.

“Nu heeft hij de variatie gevonden om de bal aan te nemen en hem dan gelijk door te spelen. Dit lijkt simpel, maar het is heel simpel. Daarom is het moeilijk”, zegt Van Bommel lachend. “Dit kunnen niet veel spelers. Je moet de techniek hebben én het kunnen zien. Dan moet je het ook nog uit kunnen voeren. Dat kunnen maar een aantal spelers op dat topniveau”, sluit Van Bommel af.