Zaakwaarnemer Brobbey onthult: spits wil Ajax 'nu al' verlaten voor Europese topclub

Brian Brobbey is statistisch gezien niet aan zijn beste seizoen bezig, maar de Ajax-spits wil volgens zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodríguez zo snel mogelijk een stap omhoog maken. Dat laat de belangenbehartiger weten in gesprek met de Spaanse sportkrant Marca.

Brobbey maakte dit Eredivisie-seizoen tot op heden slechts vier goals. Het is een karig aantal voor de aanvalsleider, die in Ajax' rampseizoen in de vorige jaargang achttien keer het netje deed bollen. Toch staat Brobbey er goed op in het buitenland. Zo stelt Marca dat hij een 'heel hoog niveau' aantikt in Amsterdam.

Fortes Rodríguez spreekt in gesprek met Marca heldere taal over de nabije toekomstdromen van Brobbey. "Hij denkt constant na over zijn ontwikkeling. Hij wil nu al naar een Europese gigant, maar ik probeer hem gerust te stellen."

Brobbey heeft een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA, waardoor Ajax komende zomer sterk in zijn schoenen zou staan als een geïnteresseerde partij daadwerkelijk op de deur klopt voor de achtvoudig Oranje-international.

Toch benadrukt Fortes Rodríguez dat hij zijn cliënt niet zomaar naar de eerste de beste club wil brengen. "Hij moet het stap voor stap doen. Ik zou hem dolgraag in Spanje zien spelen. Hij zou het geweldig doen bij clubs als Sevilla of Real Betis."

Brobbey flirtte eerder voorzichtig met Manchester United, waar zijn ex-trainer Erik ten Hag destijds werkzaam was. Afgelopen winter was Brobbey een stuk dichter bij een vertrek, toen West Ham United zich meldde in Amsterdam.

West Ham zag een huurdeal met een al dan niet verplichte optie tot koop van naar verluidt minimaal dertig miljoen euro wel zitten. Ajax niet, omdat het geen garanties kreeg en zijn selectie direct zou willen versterken met de broodnodige Brobbey-miljoenen.