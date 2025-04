Thierry Henry loopt live op tv weg tijdens gesprek met oud-teamgenoot

Hilariteit voorafgaand aan Arsenal - Real Madrid dinsdagavond op CBS Sports. Tijdens de voorbeschouwing vond er een interviews plaats met voormalig Arsenal-spelers Thierry Henry en Robert Pirès, en eerstgenoemde besloot even weg te lopen toen er één bepaalde vraag gesteld werd.

Henry en Pirès speelden 2000 tot 2006 allebei bij Arsenal, en speelden ook veelvuldig samen in het Franse team. Pirès blikt bij CBS Sports terug op zijn tijd op Highbury, het oude stadion van Arsenal, met Henry.

“Het was mooi om met Thierry en de andere spelers te spelen, vooral op Highbury. Ik weet niet waarom, maar dat stadion had een geweldige sfeer. Soms kan je daar ook energie uit halen, dus ik denk dat we daarom ook veel wedstrijden en prijzen wonnen met Arsenal”, aldus Pirès.

Vervolgens wil verslaggeefster Anita Jones nog even terugblikken op een bepaald moment met beide oud-voetballers. De twee wilden in 2005 tegen Manchester City een penalty nemen zoals Johan Cruijff en Jesper Olsen ook ooit deden, waarbij de penaltynemer niet schiet, maar de bal opzij speelt naar de ander.

In het geval van Henry en Pirès ging het echter helemaal mis, want penaltynemer Pirès raakte de bal verkeerd. Manchester City kreeg daardoor een vrije trap. Twintig jaar later lijkt Henry, die in een melige bui lijkt te zijn, nog altijd niet graag te worden herinnerd aan dat moment.

“Wacht, ik ga jullie alleen laten, want hij verpeste het”, wijst hij naar Pirès, nadat Jones over de penalty begint. Vervolgens loopt Henry weg. Dat leidt tot verraste reacties in de studio, maar Jones gaat gewoon door met het interview. Pirès geeft vervolgens aan dat het zijn fout was, maar dat het idee van Henry kwam.

Daarna keert Henry weer terug, om het interview op een serieuze toon te eindigen. “Ik was net wat grapjes aan het maken en aan het lachen, maar deze man was een speciale speler”, doelt hij op Pirès. “Samenspelen met hem bij Arsenal en Frankrijk was briljant. Als je op de training samenspeelde met Robert Pirès, verloor je nooit. De inzet en de techniek die hij elke keer liet zien… Robert zou nog steeds kunnen voetballen nu, maar het veld is nu iets te groot voor hem.”