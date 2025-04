Spaanse media zijn zeer kritisch op scorende Raphinha: 'Dit doe je gewoon niet!'

De Spaanse kranten zijn woensdagavond niet te spreken over Raphinha. De Braziliaanse aanvaller maakte in de kwartfinale tegen Borussia Dortmund de openingstreffer, maar had van die bal af moeten blijven.

Pau Cubarsí kopte de bal uit een hoekschop op doel en had Dortmund-keeper Gregor Kobel al verschalkt. De Spanjaard kreeg het doelpunt echter niet op zijn naam, omdat Raphinha de bal een centimeter voor de lijn nog wilde aanraken.

De Braziliaanse buitenspeler maakte zo zijn elfde Champions League-duel van dit seizoen, maar moest nog even vrezen voor buitenspel. De VAR keek er lang naar, maar besloot het doelpunt goed te keuren.

Toch is Marca kritisch op de actie van Raphinha. “Hij stal het doelpunt van zijn ploeggenoot. Zulke dingen doe je niet, en al helemaal niet bij een jonge speler als Cubarsí”, luidt het oordeel.

Ook Eldes Marque schrijft over de 1-0 van de Catalanen. “De actie had Raphinha heel duur kunnen komen te staan, maar de VAR zat hem mee. Toch zal Cubarsí niet blij zijn”, speculeerde de krant.

Mundo Deportivo kraakt eveneens met een kritische noot in de beoordeling. “Je kan na een doelpunt en een assist niet meer van Raphinha verwachten, al moet hij niet al te enthousiast worden, gezien hij bijna een doelpunt van een ploeggenoot liet afkeuren door hem bijna vanuit buitenspelpositie binnen te tikken.”

Raphinha zelf reageerde na de 4-0 overwinning voor de camera van de Champions League schuldbewust. “Ik heb voor dat eerste doelpunt mijn excuses aangeboden aan Cubarsí.”