'Carlo Ancelotti wordt zo goed als zeker ontslagen bij Real Madrid, opvolger klopt al op deur'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de wegen van Carlo Ancelotti en Real Madrid na dit seizoen gaan scheiden. De Madrilenen beleven een teleurstellend seizoen, waarin ze naast de landstitel en de Champions League lijken te gaan grijpen. Volgens Relevo staat Xabi Alonso al min of meer klaar om hem op te volgen.

Ancelotti heeft flink wat krediet bij Real Madrid. Zo werd hij al twee keer landskampioen met de hoofdstedelingen en veroverde de Italiaan drie keer de Champions League met zijn huidige werkgever.

Dit seizoen gaat het echter flink minder. Mede door de 1-2 nederlaag tegen Valencia afgelopen weekend lijkt Real Madrid de landstitel aan FC Barcelona te moeten laten. De Catalanen hebben momenteel vier punten meer dan nummer twee Real Madrid, met nog acht duels te gaan.

Ook de Champions League-winst lijkt Real Madrid uit het hoofd te kunnen zetten. Afgelopen dinsdag werd de heenwedstrijd in de kwartfinale op bezoek bij Arsenal dik verloren: 3-0. De return vindt volgende week woensdag plaats.

De Copa del Rey kan Real Madrid nog wel winnen, want op 26 april speelt het in de finale tegen Barcelona. Mocht die beker worden veroverd, dan zal dat echter vooral als een troostprijs voelen.

Relevo schrijft dat de toekomst van Ancelotti, net als bij alle andere Real Madrid-trainers, grotendeels afhangt van het winnen van prijzen. Dat lijkt dus moeilijk te worden, en daarnaast straalt zijn elftal volgens de website nog steeds niet uit een team te zijn.

Enkele maanden geleden zou de directie van Real Madrid al hebben overwogen om Ancelotti te ontslaan, en Bayer Leverkusen-trainer Alonso aan te trekken als vervanger. Uiteindelijk is dat niet gebeurd, in de hoop dat de Italiaan in mei alsnog prijzen zou winnen met Real Madrid.

Maar door de laatste twee tegenslagen, de nederlaag tegen Valencia en het nog grotere verlies tegen Arsenal, vermoedt Relevo dat het lot van Ancelotti als trainer van Real Madrid zo goed als zeker bezegeld is, terwijl Alonso al op de deur klopt. Tenzij er zich toch nog een wonder voordoet voor de Koninklijke, de komende weken. Overigens heeft Ancelotti nog een contract tot medio 2026.