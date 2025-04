'PSV ziet in jonge doelman uit de Eredivisie mogelijke opvolger van Walter Benítez'

Robin Roefs staat op het lijstje bij PSV, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin donderdagochtend. De Eindhovense club is gecharmeerd van de 22-jarige doelman, die tot medio 2028 vastligt bij NEC Nijmegen.

Woensdag werd bekend dat de ervaren Walter Benítez (32) na dit seizoen vertrekt bij PSV. Technisch directeur Earnest Stewart lijkt niet alleen te kijken naar ervaren vervangers voor de Argentijn.

Boualin beweert dat PSV juist ook in de markt is voor jonge en talentvolle keepers. Daardoor zou Roefs, viervoudig international van Jong Oranje, nu in beeld zijn.

De 1,93 meter lange Roefs won in de voorbereiding de concurrentiestrijd van doelman Stijn van Gassel. De Heeswijker is bezig aan een sterk seizoen onder de lat in Nijmegen.

Tot dusver keepte Roefs 35 officiële wedstrijden namens NEC, waarin hij 11 keer de nul wist te houden. Transfermarkt schat zijn huidige waarde op 2,5 miljoen euro.

Drommel

Roefs voegt zich bij een behoorlijk rijtje namen dat Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, woensdagavond al publiceerde. “In het geruchtencircuit klinken de namen van bijvoorbeeld Nick Olij (Sparta), Marco Bizot (Brest), Mark Flekken (Brentford), Maduka Okoye (Udinese), Etienne Vaessen (FC Groningen) en zelfs die van Joël Drommel.”

Boualin bevestigt dat Peter Bosz tevreden is over de 28-jarige Drommel. “Het valt niet uit te sluiten dat Drommel een nieuwe kans gaat krijgen om in de voorbereiding van het nieuwe seizoen een open strijd te mogen gaan uitvechten met een nieuwe doelman.”