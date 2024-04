Rafael van der Vaart: ‘Hij wint met 6-0 van Ajax, maar hij is zó ongelukkig’

Rafael van der Vaart genoot van de wissel van Santiago Gimenez, zo legt hij uit tijdens het programma Studio Voetbal van de NOS. De analyticus vond het opvallend dat de spits in zijn ogen de enige Feyenoorder was die niet tevreden was met de 6-0 overwinning op Ajax. “Ik hoop dat hij zich er snel overheen zet”, aldus Van der Vaart.

“Ajax had nog geluk dat Arne Slot nog zonder Gimenez speelde”, merkt tafelgenoot Pierre van Hooijdonk met een knipoog op. “Hij kreeg twee hele grote kansen, maar hij was verder onzichtbaar. Dit zijn wel wedstrijden waarin je een slechte periode eigenlijk weer kan vergeten. Ballen die bij medespelers wél voor de voeten vielen, vielen voor hem gewoon niet.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Het zit hem ook niet mee”, vult Van der Vaart zijn collega aan. “Vond jij het moment dat hij gewisseld werd niet mooi? Hij was echt de enige teleurgestelde Feyenoorder.”

Gimenez verontschuldigde zich via zijn socialmediakanalen na de wedstrijd nog bij Feyenoord-fans vanwege zijn tegenvallende doelpuntenproductie. “Ik weet dat jullie doelpunten van mij verwachten en de afgelopen periode heb ik jullie in de steek gelaten. Ik wil jullie alleen vertellen dat ik van deze club houd en dat ik altijd voor dit shirt zal strijden”, zei Gimenez onder meer.

Van der Vaart genoot van de wissel van Gimenez, die na 77 speelminuten naar de kant gehaald werd ten faveure van Ayase Ueda. “Ik vind het juist mooi. Je wint 6-0, maar hij is zó ongelukkig op dit moment.”

“Hij staat wel op de juiste positie, want hij krijgt de kansen. Kijk, als je die wedstrijd ziet, dan zou je hem er eerder uithalen. Maar ik denk dat het in dit geval het best was geweest als je Ueda liet invallen en naast Gimenez zou zetten.”

“Ik hoop wel dat hij zich er snel overheen zet, want anders krijg je zo’n Jørgensen-verhaal. Je wilt Gimenez uiteindelijk voor heel veel geld verkopen. Als scout nu in het stadion zitten... Je wint 6-0, maar de spits speelt slecht. Dat is niet lekker”, besluit Van der Vaart.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties