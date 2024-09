Race tegen de klok: ‘ongunstige signalen’ rondom blessure Joey Veerman in aanloop naar PSV - Sporting Portugal

Het is uiterst onzeker of Joey Veerman dinsdag het treffen met Sporting Portugal in de Champions League gaat halen. De middenvelder van PSV verliet zaterdag tegen Willem II (0-2 zege) geblesseerd het veld en een MRI-scan moet uitsluitsel geven. De eerste signalen zijn echter ongunstig, zo meldt Voetbal International.

Veerman was zaterdag nog belangrijk bij de openingstreffer van PSV, daar hij de assist op Ricardo Pepi verzorgde. Later in de tweede helft ging hij op de grond zitten, waarbij hij greep naar de lies. Veerman verliet geblesseerd het veld.

Dinsdag staat de belangrijke thuiswedstrijd in de Champions League tegen Sporting Portugal op het programma. Het is uiterst onzeker of Veerman die wedstrijd gaat halen, maar de eerste signalen zijn ongunstig, aldus VI. Een MRI-scan moet uitsluitsel gaan geven.

Het was een turbulente week voor Veerman, daar hij een grote lading kritiek over zich heen kreeg als gevolg van zijn teleurstellende optreden tegen Juventus en vroege wissel tegen Fortuna Sittard. Zijn basisplaats op het middenveld van PSV werd zelfs in twijfel getrokken.

Mocht Veerman dinsdag inderdaad ontbreken, heeft trainer Peter Bosz genoeg opties om zijn gemis op te vangen. De meest voordehand liggende optie is het opstellen van Ismael Saibari, die al weken op de deur klopt.

Ook bij Sporting Portugal zijn er blessurezorgen. Superspits Victor Gyökeres miste zondag de training, maar lijkt desondanks op tijd fit voor de wedstrijd tegen PSV. Nederlander Jeremiah St. Juste blijft ook een twijfelgeval.

PSV kan Veerman goed gebruiken in de strijd om de eerste punten in de Champions League-competitiefase. De eerste wedstrijd op bezoek bij Juventus ging kansloos met 3-1 verloren. Bosz gaf tegen Willem II enkele spelers rust, waaronder Luuk de Jong en Johan Bakayoko.