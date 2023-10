Raadsel in München: Mazraoui sprak met de clubleiding, maar traint apart

Donderdag, 19 oktober 2023 om 13:10 • Wessel Antes • Laatste update: 13:55

Noussair Mazraoui ontbrak donderdagochtend op de groepstraining van Bayern München, zo bracht BILD als groot nieuws naar buiten. De 25-jarige rechtsback sprak woensdag met de clubleiding over zijn berichten op Instagram met betrekking tot het conflict in het Midden-Oosten, waar der Rekordmeister niet van gediend was. Een nieuwe update van het Duitse tabloid plaatst echter vraagtekens bij het idee dat Mazraoui vanwege een straf apart traint.

Bayern zelf heeft nog niets naar buiten gebracht over de afhandeling van de ontstane commotie rondom Mazraoui. BILD vond het daardoor nieuwswaardig dat de voormalig Ajacied niet op de groepstraining verscheen, zonder daar conclusies bij te trekken. Verschillende fans van Bayern deden dat wel, in de veronderstelling dat Mazraoui geschorst is.

Noussair #Mazraoui war heute nicht im Team-Training – der Marokkaner macht individuelles Lauftraining nach den Länderspielen (fehlte im zweiten Spiel angeschlagen) an der Säbener Straße @FCBayern #FCBayern #FCB pic.twitter.com/zUbPF4XiuN — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) October 19, 2023

De waarheid lijkt echter anders te zijn, daar Mazraoui even later op het trainingsveld verscheen met een fysieke coach van Bayern. Voor de volledigheid deelde BILD een filmpje van de persoonlijke training van de vleugelverdediger op sociale media. Mazraoui speelde afgelopen week gelijk met Marokko tegen Ivoorkust (1-1), waarna hij zich geblesseerd afmeldde voor de interland tegen Liberia (3-0 winst). Dat Mazraoui nu apart traint kan dus goed te maken hebben met zijn fysieke gesteldheid.

Gevoelig onderwerp

Rondom de berichtgeving van BILD wordt opnieuw duidelijk dat de zaak rondom Mazraoui en Anwar El Ghazi gevoelig ligt in Duitsland. Mazraoui sprak op Instagram zijn steun uit voor de mensen in Palestina, naar aanleiding van het Israëlisch-Palestijns conflict. Hij deelde op zijn pagina een vers uit de Koran. "En denk niet dat Allah achteloos is over wat degenen die onrecht plegen doen. Het houdt hen alleen maar tegen tot de dag waarop hun ogen bevroren zullen zijn van afgrijzen." Die video ging gepaard met een vlag van Palestina en bijdragen van andere Marokkaanse ploeggenoten, die tevens hun steun betuigden aan de Palestijnen.

In gesprek met BILD ging Mazraoui dieper in op de beweegredenen achter zijn post. “Er is een situatie gaande waarbij duizenden onschuldige mensen worden vermoord. Mijn standpunt is dat ik zal strijden voor vrede en rechtvaardigheid in deze wereld. Dat betekent dat ik altijd tegen iedere vorm van terrorisme, haatdragendheid en geweld zal zijn. En daar zal ik altijd achter blijven staan.”

"Daarom", vervolgde Mazraoui, "begrijp ik niet waarom mensen het tegenovergestelde van me denken en waarom ik word geassocieerd met haatdragende groepen. Vandaag gaat het niet over wat jij of ik denkt, maar om de onschuldige mensen die iedere dag vermoord worden door dit verschrikkelijke conflict dat uit de hand is gelopen. We moeten ertegen zijn en ons ertegen uitspreken. Dit is gewoon inhumaan."

Waar Mazraoui dus in ieder geval weer terug is op het trainingscomplex van Bayern, lijkt de situatie van El Ghazi complexer te zijn. De 28-jarige aanvaller van 1. FSV Mainz 05 werd deze week voor onbepaalde tijd op non-actief gesteld. Dat besluit van Mainz leverde overigens ook weer een hoop commotie op.

