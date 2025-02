Quinten Timber en Feyenoord krijgen dramatisch nieuws

Quinten Timber is voorlopig niet meer inzetbaar voor Feyenoord, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. De middenvelder raakte geblesseerd in het Champions League-duel met AC Milan en hij overstrekte zijn knie op vervelende wijze.

Timber heeft een blessure opgelopen aan de buitenband van zijn knie en wacht een herstel van meerdere maanden. De aanvoerder van Feyenoord is inmiddels geopereerd en komt dit seizoen niet meer in actie.

De blessure liep hij op aan zijn linkerknie op thuis tegen AC Milan vorige week woensdagavond in De Kuip. De middenvelder landde met een overstrekte knie ongelukkig in het gras, waardoor het gewricht een forse klap te verwerken kreeg.

Timber, die daarna nog door leek te kunnen voetballen, moest uiteindelijk toch vroegtijdig de strijd staken. Medisch onderzoek wees uit dat een operatie noodzakelijk was voor een goed en zo spoedig mogelijk herstel.