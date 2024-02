Quincy Promes krijgt plotseling een serie op Netflix: titel is al bekend

Netflix gaat een serie maken over het leven van Quincy Promes, zo weet het Algemeen Dagblad maandag te melden. Met name de veroordeling tot zes jaar cel vanwege drugssmokkel is een belangrijke reden voor producent Horizon Film om een serie te starten.

Producent Jaap Schneider licht in gesprek met de krant de keuze voor de verfilming van (een deel van) het leven van Promes toe. “Het verhaal van Promes fascineert ons enorm.”

“Het onderzoeken van de motivaties achter zijn acties en de invloed hiervan op zijn leven en carrière biedt een boeiende kijk op de dunne lijn tussen succes en verval”, aldus Schneider.

De opnames starten begin 2025. Later dat jaar zal hij te zien zijn op Netflix. De exacte datum is nog niet bekend.

De producenten hebben al bekendgemaakt dat de serie Quincy: Leven als een baller gaat heten. De miniserie is gebaseerd op grondig onderzoek in combinatie met de openbare feiten.

Daarnaast worden er fictieve elementen toegevoegd. In de serie wordt het verhaal verteld van hoe profvoetballer Promes betrokken raakte bij criminele activiteiten.

De buitenspeler van Spartak Moskou stond terecht voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes kreeg in juni 2023 bovendien al 1,5 jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een familiefeest in Abcoude.

