PSV ziet teleurstellende zomeraanwinst naar Nottingham Forest vertrekken

Joel Ndala gaat PSV alweer verlaten. De achttienjarige buitenspeler vervolgt zijn carrière bij Nottingham Forest, dat volgens transfergoeroe Fabrizio Romano bijna 5 miljoen euro overmaakt aan Manchester City om hem definitief over te nemen.

Engels jeugdinternational Ndala speelde dit seizoen op huurbasis voor PSV, maar wist in het beloftenelftal nauwelijks te overtuigen. Om die reden is het huurcontract, inclusief de optie tot koop, deze week verscheurd.

De teleurstellende Ndala verlaat PSV na 583 minuten (12 wedstrijden) in Jong PSV. Daarin was de rechtsbenige linksbuiten eenmaal trefzeker. Ook fungeerde Ndala eenmaal als aangever.

Ndala levert Manchester City minstens 4,8 miljoen euro op. Daarnaast houdt de Engelse grootmacht twintig procent van de transferrechten in handen.

Ndala had na dit seizoen een contract tot medio 2029 kunnen tekenen bij PSV, maar vervolgt zijn carrière dus bij Nottingham Forest.

Het jeugdproduct van Manchester City maakte nog geen minuten in de Premier League of op het Europese toneel. In de Premier League Onder 18 kwam Ndala afgelopen seizoen tot dertien goals en zeven assists in twintig wedstrijden.

Naast Ndala vertrekt ook aanvaller Jevon Simons (19) bij PSV. De rechtsbuiten heeft tot medio 2027 getekend bij Zulte Waregem in België.