PSV ziet imposante recordreeks ten einde komen na offday in Utrecht

PSV is er zondag niet in geslaagd om het clubrecord uit het seizoen 1987/88 te verbreken. De koploper kwam namelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht. Voor PSV blijft de teller dus hangen op zeventien overwinningen op rij sinds de start van dit Eredivisie-seizoen, net als 36 jaar geleden. Het is tevens het eerste puntenverlies van deze jaargang.

Walter Benítez keerde terug onder de lat in Stadion Galgenwaard. Tegen FC Twente stond ‘bekerdoelman’ Joël Drommel nog in de basis. De verdediging werd gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest.

Het middenveld bestond uit Jerdy Schouten, Guus Til en Malik Tillman. Eerstgenoemde was een vraagteken wegens hoestklachten, maar is speelklaar. Yorbe Vertessen begon voorin op links, waardoor Hirving Lozano net als Noa Lang op de bank terechtkwam. Spits Luuk de Jong zag Johan Bakayoko aan zijn rechterkant staan.

Othman Boussaid schiet FC Utrecht op aangeven van Sam Lammers naast PSV! ??#utrpsv — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2024

PSV straalde vertrouwen uit in de beginfase, wat resulteerde in de snelle openingstreffer. Bakayoko kopte raak uit een voorzet van Dest. Waar de vleugelaanvaller scoorde, daar had De Jong het lastig in de openingsminuten. De aanvalsleider van PSV raakte zelfs geblesseerd aan zijn hoofd tijdens een van de vele duels met bewaker Mike van der Hoorn.

Arbiter Joey Kooij had voldoende te doen in de eerste helft. André Ramalho trok Sam Lammers naar de grond, maar de bal ging niet op de stip. Aan de andere kant was er ergernis bij PSV toen de scheidsrechter weigerde om een strafschop uit te delen na een vermeende handsbal van Souffian El Karouani.

Utrecht werd gaandeweg de eerste helft steeds brutaler en was via Lammers dicht bij de 0-1. Benítez redde echter bekwaam. De doelman had meer moeite met een voorzet vanaf links van El Karouani, maar gelukkig voor PSV bleef een tegentreffer uit. Benítez hield Lammers kort voor rust opnieuw van scoren af, waardoor de koploper met een minieme voorsprong ging rusten.

De thuisclub voelde dat er wat te halen viel en zette PSV na rust direct onder druk. De gedurfde speelwijze leverde prompt de 1-1 op. Dest verloor de bal aan de linkerkant, waardoor Lammers kon opstomen. De spits leverde de bal op maat af bij Othman Boussaid, die van binnen de zestien verwoestend uithaalde en Utrecht op gelijke hoogte bracht.

Boussaid bleef het de defensie van PSV lastig maken en had pech dat een schot maar net over vloog. Bosz zag het allemaal met ongenoegen aan en besloot in te grijpen. Ramalho en Vertessen werden na ruim een uur spelen afgelost door Patrick van Aanholt en Lozano.

De tijd tikte weg voor PSV, dat wel wat meer aan voetballen toekwam. De Eindhovenaren hadden pech toen Lozano vanaf links de zestien binnenstormde en van dichtbij de lat raakte. Kort daarna maakte Bakayoko plaats voor Lang. Ondertussen bleef Utrecht loeren op die ene kans en schoot de uitblinkende Boussaid wederom net naast.

Bosz wilde per se winnen en bracht ook Mauro Júnior en Ricardo Pepi in de ploeg. De moegestreden Lammers ging onder applaus naar de kant bij Utrecht, met verdediger Modibo Sagnan die als invaller de opdracht kreeg van Ron Jans om in de aanval te gaan spelen.

PSV bleef jagen op de bevrijdende 1-2, die er uiteindelijk niet kwam. Het dappere Utrecht hield tot het laatste fluitsignaal stand en pakte een verdiend punt op eigen veld. Geen record dus voor PSV, dat net als in het seizoen 1987/88 vanaf de start zeventien duels wint, maar in de achttiende wedstrijd punten verspeeld.

