PSV zet fraaie tegengoal van Malen recht via discutabele penalty van De Jong

De heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tussen PSV en Borussia Dortmund heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. De Eindhovenaren kwamen voor rust op achterstand door een doelpunt van uitgerekend ex-PSV'er Donyell Malen, de gevaarlijkste man aan Duitse zijde. Via een zeer discutabele penalty van Luuk de Jong behaalde PSV in de tweede helft een gelijkspel: 1-1. De return is op woensdag 13 maart in Duitsland.

Bosz verraste met een aanvallende opstelling. Daarin stond Jerdy Schouten als centrumverdediger opgesteld en was het middenveld met Joey Veerman, Malik Tillman en Ismael Saibari offensief te noemen. Johan Bakayoko, die ziek was geweest, keerde terug op zijn vaste positie van rechtsbuiten. Bij Dortmund stonden met linksback Ian Maatsen, die van Chelsea wordt gehuurd, en rechtsbuiten Malen twee Nederlanders opgesteld.

PSV kende een ijzersterke openingsfase, waarin drie dreigende momenten ontstonden. Hirving Lozano stuitte in een gevaarlijke counter op Mats Hummels. Even later verloor Maatsen op een zeer gevaarlijke positie de bal aan Malik Tillman. De aanvallende middenvelder had Luuk de Jong een intikker willen schenken, maar de breedtepass kon nog net worden onderschept door de defensie van Dortmund.

DOELPUNT BORUSSIA DORTMUND! Uitgerekend Donyell Malen doet zijn oude club pijn, de Duitsers staan met 0-1 voor.#UCL #PSVBOR pic.twitter.com/gerODNrpzG — VTBL ? (@vtbl) February 20, 2024

De grootste kans uit het eerste kwart van de wedstrijd was in de zestiende minuut voor Tillman, die na een handig passje van De Jong plotseling enorm veel ruimte had. Tillman vuurde echter vrij ver naast.

Gaandeweg de eerste helft leek Dortmund de controle steeds meer in handen te nemen. Knullig balverlies op eigen helft van Malik Tillman leidde in de 24ste minuut de openingstreffer van de Duitsers in. Malen had na een sterke demarrage over de rechterkant van het strafschopgebied wat geluk dat zijn schot via een blok van Sergiño Dest en de onderkant van de lat binnenviel: 0-1.

PSV voerde de druk in het slot van de eerste helft op. Een goede voorzet van Saibari bood Bakayoko een grote kans, maar de rechtsbuiten raakte de bal uit de stuit slecht en zag zijn poging naast eindigen.

DOELPUNT PSV! ?? De Eindhovenaren krijgen een discutabele strafschop, maar daar zal niemand bij PSV zich druk over maken: Luuk de Jong maakt er 1-1 van! Gaat PSV deze wedstrijd nog winnen? ?? #UCL #PSVBOR pic.twitter.com/3Oe3gcVVED — VTBL ? (@vtbl) February 20, 2024

Vroeg in de tweede helft viel de treffer van PSV alsnog. De Eindhovenaren kregen een een penalty voor een vermeende overtreding van Mats Hummels op Tillman. De Duitse verdediger claimde de bal te spelen en dat leek ook zo op de beelden, maar de strafschop bleef staan. De Jong knalde van elf meter raak: 1-1.

Het meeste balbezit bleef voor PSV na de gelijkmaker, maar Dortmund stichtte het meest gevaar. Malen probeerde het na een aanname op de borst uit een heel lastige hoek, maar stuitte op doelman Walter Benítez. Even later kreeg Malen de bal bij een hoekschop van heel dichtbij niet in het doel gefrommeld.

Nog dichterbij kwam Dortmund in de 72ste minuut. Een vrije trap van Maatsen werd door Marius Wolf gevaarlijk verlengd. De poging spatte uiteen op de paal. Acht minuten later ging Dest over de linkerflank knap voorbij Julian Ryerson. Dest had kunnen afleggen, maar schoot zelf uit een lastige hoek en stuitte op Meyer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties