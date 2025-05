PSV wil naast Isaac Babadi nog een toptalent elders in de Eredivisie stallen

Tygo Land (19) en Isaac Babadi (20) kunnen op huurbasis vertrekken bij PSV. Dat blijkt uit een uitgebreide transferupdate van Voetbal International.

Technisch directeur Earnest Stewart is van mening dat de jonge middenvelders minuten moeten gaan maken op Eredivisie-niveau. Een verhuur van Land en Babadi ligt voor de hand.

De Nijmeegse Babadi ligt bij PSV vast tot medio 2028. Sinds zijn contractverlenging vorige zomer strijkt de jeugdinternational een behoorlijk salaris op in Eindhoven.

Land heeft zelfs een contract tot medio 2029 in het Philips Stadion. PSV nam hem in 2022 voor 700.000 euro over van sc Heerenveen.

Babadi speelde tot dusver 35 officiële wedstrijden namens het eerste elftal van PSV, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist.

Land staat op tien officiële wedstrijden namens de hoofdmacht. Daarin leverde de controleur twee assists af.

Transfermarkt taxeert Babadi momenteel op 4 miljoen euro. and zou volgens de Duitse website 3 miljoen euro waard zijn.