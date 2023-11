‘PSV weet na drie maanden genoeg en gaat koopoptie van 10 miljoen lichten’

Zaterdag, 18 november 2023 om 12:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:33

PSV overweegt de koopoptie in het contract van Sergiño Dest te lichten, zo meldt Mundo Deportivo. De rechtsback wordt dit seizoen gehuurd van FC Barcelona en kan volgend jaar zomer definitief worden overgenomen. De Eindhovenaren dienen naar verluidt zo'n tien miljoen euro te betalen.

Mundo Deportivo zet in een speciaal artikel alle huurlingen van Barcelona op een rijtje en geeft daarbij antwoord op de vraag of ze floppen of slagen. Over Dest is men zeer te spreken. "De Amerikaan profiteert optimaal van zijn uitleenbeurt aan PSV", zo luidt de conclusie na drie maanden.

Er wordt zelfs al voorzichtig gesuggereerd dat PSV de optie in het contract van Dest gaat lichten. De Eindhovenaren wisten in de onderhandelingen met Barcelona een koopoptie te bedingen, welke naar verluidt zo'n tien miljoen euro bedraagt.

Dest is onder Peter Bosz steevast verzekerd van een basisplaats bij PSV en houdt op de linksbackpositie Patrick van Aanholt op de bank. De Amerikaans international kwam tot dusver dertien keer in actie in alle competities, waarin hij één assist afleverde.

Spaanse media wisten afgelopen zomer al te melden dat PSV slechts de helft van het salaris betaalt van Dest. De vleugelverdediger moest Barcelona verlaten omdat de Catalaanse grootmacht ruimte nodig had in de financiële huishouding om João Cancelo over te nemen van Manchester City.

Andere huurlingen

Huurlingen die er slechter vanaf komen bij Mundo Deportivo zijn Clément Lenglet en Pablo Torre. De Fransman weet vooralsnog geen onuitwisbare indruk achter te laten bij Aston Villa (4 wedstrijden, 360 minuten), terwijl Torre worstelt bij Girona (8 wedstrijden, 118 minuten).

Spelers die net als Dest een goede indruk maken tijdens hun uitleenbeurt zijn Ansu Fati (Brighton & Hove Albion), Eric García (Girona), Chadi Riad (Real Betis) en Julián Araujo (Las Palmas). Dest heeft bij Barcelona nog een contract tot medio 2025.