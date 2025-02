PSV vraagt UEFA om Champions League-duel om opvallende reden op woensdag in te plannen

PSV en de gemeente Eindhoven hebben een verzoek ingediend bij de UEFA om de heenwedstrijd van de achtste finale tegen Arsenal of Inter op woensdag 5 maart te spelen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Eindhovenaren tegenover De Telegraaf na berichtgeving van Omroep Brabant. De club en de gemeente vrezen problemen met de politie-inzet rondom carnaval, aldus de regionale omroep.

De heenwedstrijd in de achtste finale van het miljardenbal staat voor 4 of 5 maart op het programma. PSV wil het duel in eigen huis graag op woensdag 5 maart afwerken.

Carnaval staat voor de deur in Noord-Brabant en eindigt op dinsdag 4 maart. Daardoor zullen er veel feestgangers op de been zijn in (het centrum van) Eindhoven, wat betekent dat de politie zijn handen sowieso al vol heeft op die dinsdagavond. Een Champions League-duel van PSV kan de politie er eigenlijk niet bij hebben.

Het is nog niet duidelijk of de UEFA gehoor geeft aan het verzoek van PSV en de gemeente. In 2007 deed de Europese voetbalbond dat bijvoorbeeld niet. Ook toen diende de gemeente Eindhoven een verzoek in om een Champions League-duel te verplaatsen van dinsdag naar woensdag wegens carnaval.

PSV was deze week in eigen huis te sterk voor Juventus (3-1) en zit daardoor vrijdagmiddag in de koker tijdens de loting voor de achtste finale. Feyenoord rekende op zijn beurt over twee wedstrijden af met AC Milan, dat in San Siro niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel.

PSV en Feyenoord zullen Arsenal of Inter treffen. Die twee ploegen voegden zich in de competitiefase bij de eerste acht en mochten de tussenronde derhalve overslaan. Zeker is dat PSV en Feyenoord de heenwedstrijd thuis spelen. De return in Londen en Milaan volgt op 11 of 12 maart.