PSV-verdediger die drie keer werd gebruikt door Peter Bosz ontvangt akelig nieuws

Voor Wessel Kuhn is het seizoen nu al afgelopen. Het Eindhovens Dagblad meldt vrijdag dat de pas achttienjarige verdediger vanwege een zware knieblessure maandenlang moet revalideren en zich op de periode na de zomerstop kan richten.

Kuhn hoopt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan te kunnen sluiten voor de trainingen van PSV, mits de revalidatie naar wens verloopt. De jonge PSV'er is naast centrumverdediger ook inzetbaar als linksback en middenvelder.

De geblesseerde Kuhn had de hoop dat hij vrijdagavond had kunnen meedoen bij Jong PSV in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. De kniekwetsuur gooit echter roet in het eten. Volgens het ED kampt Kuhn 'niet met de allerzwaarste knieblessure, maar staat hij wel een tijd aan de kant'.

Kuhn maakt al enkele jaren deel uit van de jeugdopleiding van PSV en kan zijn aflopende contract in Eindhoven verlengen, ondanks de knieblessure. De centrumverdediger kan zich na de herstelperiode weer bewijzen bij Jong PSV.

De geboren Helmonder kwam tot dusver tot 38 minuten in de hoofdmacht van PSV, verdeeld over drie wedstrijden. Trainer Peter Bosz liet Kuhn ruim een kwartier meedoen in de uitwedstrijd tegen Rode Ster Belgrado (2-3) in de poulefase van de Champions League.

Voor Kuhn staat de teller in Jong PSV inmiddels op dertig wedstrijden. Het beloftenelftal bezet momenteel de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie en hoopt tegen Helmond Sport de zevende zege van het seizoen te boeken.

Kuhn timmert ook als jeugdinternational aan de weg. De verdediger van PSV kwam in 2024 tot vijf interlands in Oranje Onder 19. Hij maakte in die reeks een betrouwbare en volwassen indruk.