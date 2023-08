PSV treedt met Noa Lang én Sergiño Dest aan op Ibrox voor duel met Rangers

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:51

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor de wedstrijd tegen Rangers bekendgemaakt. De oefenmeester kan in het heenduel van de play-offs van de Champions League niet beschikken over de licht geblesseerde Patrick van Aanholt. De van FC Barcelona gehuurde Sergiño Dest maakt zodoende direct zijn debuut. Noa Lang is hersteld van zijn hamstringblessure en staat eveneens in de basis. Jerdy Schouten begint op de bank. Het duel begint om 21:00 uur Nederlandse tijd en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Walter Benítez staat onder de lat bij de Eindhovenaren. Jordan Teze (rechts) en Dest (links) bekleden de backposities, terwijl het hart van de verdediging bestaat uit André Ramalho en Olivier Boscagli. Ismael Saibari vormt het middenveld met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko en Lang. Yorbe Vertessen, de vervanger van Lang in de afgelopen twee wedstrijden, is naar de bank verwezen. Daar zitten ook Isaac Babadi en Schouten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rangers kent nog geen al te beste seizoenstart. De ploeg van manager Michael Beale staat na twee speelrondes al drie punten achter op koploper Celtic en ontdeed zich in de vorige ronde van de Champions League met veel moeite van Servette FC. Vorig seizoen namen Rangers en PSV het ook al tegen elkaar op in de play-offs van het miljardenbal. Ondanks het overwicht van de Eindhovenaren trok Rangers aan het langste eind (2-2, 0-1). Ten opzichte van vorig jaar hebben the Gers zich versterkt met in Nederland bekende namen: Cyriel Dessers, Danilo en Sam Lammers. Laatstgenoemde stond jaren bij PSV onder contract, terwijl zowel Dessers als Danilo heeft laten zien te kunnen scoren tegen PSV.

Bij PSV was het deze week de vraag of Lang fit genoeg zou zijn voor de clash op Ibrox. Door een hamstringblessure miste hij de duels met Sturm Graz en Vitesse, maar hij is nu fit genoeg om te starten. Datzelfde geldt voor Dest, die direct voor de leeuwen gegooid wordt. Tijdens het tweeluik vorig jaar had Rangers de beschikking over Malik Tillman, die nu uitkomt voor PSV. De aanvallende middenvelder staat niet aan de aftrap, maar heeft Bosz en zijn ploeggenoten wel van waardevolle informatie kunnen voorzien. “Ik heb zelf ook wel even met Malik gesproken”, liet Bosz weten bij ESPN. “Hij heeft mij wat over de individuele spelers kunnen vertellen. Ik weet genoeg.”

Opstelling Rangers: Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic; Jack, Raskin, Cifuentes, Cantwell; Sima, Dessers

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Sangaré, Veerman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.