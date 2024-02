PSV-trainer Bosz tikt twee eigen spelers op de vingers na duel met FC Volendam

Peter Bosz kijkt met een gematigd tevreden gevoel terug op de 1-5 overwinning van PSV op bezoek bij FC Volendam. De trainer is positief over de wijze waarop zijn ploeg zich in de tweede helft presenteerde, maar het spel in het eerste bedrijf viel tegen. Verder laat Bosz zich uit over de optredens van Isaac Babadi en Johan Bakayoko.

De Eindhovenaren begonnen op bezoek bij FC Volendam uiterst moeizaam met een achterstand, maar wisten die uiteindelijk ruimschoots om te buigen. Via goals van Ismael Saibari, Jerdy Schouten, Jordan Teze, Ricardo Pepi en Babadi werd het 1-5 in het Kras Stadion.

“Het was erg moeizaam vandaag”, concludeert Bosz na afloop voor de camera van ESPN. “Dat had ermee te maken dat wij niet goed waren, terwijl Volendam het aardig deed. We moesten spelen in een kleine ruimte en onze oplossingen waren statisch.”

“We scoorden wel redelijk snel na de achterstand. En vaak helpt het wel in de tweede helft als je de tegenstander in de eerste helft veel laat lopen. Misschien raakten we ook wel meer gewend aan het kunstgras, dus de tweede helft ging het een stuk makkelijker.”

“Maar het zit hem vooral in kleine dingen. Ik heb bij Bakayoko aangegeven dat ik vond dat hij veel te veel in de bal speelde en niet genoeg de diepte zocht”, benadrukt Bosz, die met gemengde gevoelens naar doelpuntenmaker Babadi kijkt.

“En hoe Babadi inviel? Hij is bevallen, maar niet met alles. Hij viel redelijk in, ja. Het beviel me dat hij het simpel hield, want dat hij goed kan voetballen is wel duidelijk. Hij moet weten wanneer je simpel moet spelen, en dat was goed.”

“Maar hij moet er ook een paar maken en hij moet er een paar alleen voor de keeper zetten. Bovendien had hij een onnodig balletje met buitenkant rechts. Hij viel echt goed in, maar dan doet hij soms vreemde dingen. En dat moet eruit”, aldus Bosz.

