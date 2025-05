PSV-trainer Bosz heeft geen boodschap aan compliment Kraay richting Veerman

Peter Bosz kan zondag voor de tweede keer op rij kampioen worden met PSV. Bij winst op Sparta Rotterdam is titelprolongatie sowieso een feit. Voorafgaand aan het kampioensduel praat Bosz met Hans Kraay junior van ESPN onder meer over Noa Lang, de held van de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

''Noa is natuurlijk teruggekomen van een hele lange blessure'', benadrukt Bosz vanaf Het Kasteel. ''Die is hier toen bij Sparta van het veld gegaan vorig jaar, na een halfuur ofzo. En het heeft maanden geduurd voordat hij terugkwam op het oude niveau.''

''Een fitte Noa, zoals wij hem onder meer tegen Feyenoord zagen, die is van ons van groot belang'', schat de PSV-trainer de kwaliteiten van de vleugelaanvaller hoog in.

Kraay wil vervolgens weten of Sergiño Dest 90 minuten gaat maken tegen Sparta. ''Dat weet ik niet. Omdat ik niet weet hoe de wedstrijd gaat verlopen'', houdt Bosz een slag om de arm.

''We willen winnen. Is daar een Sergino 90 minuten voor nodig? Als hij dat kan opbrengen, dan kan dat. Is het niet nodig, is het misschien niet nodig. Ik weet niet hij de wedstrijd loopt'', voegt de coach van de koploper daaraan toe.

Kraay probeert er daarna achter te komen hoe Bosz denkt over Joey Veerman, die volgens de verslaggever dit seizoen steeds beter is gaan spelen. ''Zo kunnen we het hele elftal doorgaan. Je hoeft niet één iemand door te lichten, want dit geldt misschien voor meer jongens'', benadrukt Bosz.

''Aan het begin van het seizoen wonnen we alles, maar speelden we niet goed. Daarna een fase waarin we slecht speelden en geen punten pakten. En nu voetballen we weer zoals we kunnen, dat doen we al een aantal weken. Hopelijk vandaag ook, dan zijn we op ons best'', aldus de Apeldoornse coach.