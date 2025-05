PSV struikelt niet tegen Heracles Almelo en heeft landstitel voor het grijpen

PSV had woensdagavond in het Philips Stadion geen kind aan Heracles Almelo en won eenvoudig met 4-1. Het leverde de Eindhovenaren de koppositie op, want Ajax verspeelde ver in blessuretijd twee punten tegen FC Groningen: 2-2. Met een punt verschil tussen de titelkandidaten wordt de laatste speeldag ongemeen spannend.

Heracles verweerde zich nog dapper in de beginfase, maar keek na 21 minuten spelen toch tegen een 2-0 achterstand aan. Een schot van Malik Tillman vloog via het gezicht van Damon Mirani het doel in. Slechts enkele minuten later schoot Ismael Saibari van dichtbij de tweede treffer van PSV in de rechterbovenhoek.

Daarmee was het verzet van Heracles wel gebroken, terwijl PSV op jacht ging naar een grotere score. Na ruim een uur spelen tekende Saibari met een schuiver in de verre hoek voor de 3-0, na goed voorbereidend werk van Sergiño Dest. Tillman bepaalde de ruststand op 4-0 met een knal in de linkerbovenhoek van buiten de zestien.

Na 45 minuten spelen was dus al duidelijk dat PSV eenvoudig zou gaan winnen. Ondertussen hielden de fans de tussenstand van FC Groningen - Ajax in de gaten. Het was inmiddels doorgekomen dat de koploper na een goal van Anton Gaaei met een 0-1 voorsprong ging rusten. Bosz hield Dest en Ivan Perisic achter in de kleedkamer en gunde speeltijd aan Tyrell Malacia en Johan Bakayoko.

De tweede helft was een formaliteit. PSV zocht doelpunt nummer vijf, maar pogingen van Luuk de Jong, Olivier Boscagli en de ingevallen Bakayoko troffen geen doel. Met ruim een uur op de klok besloot Bosz om Guus Til in te brengen, als vervanger van Joey Veerman.

PSV wist de voorsprong niet uit te breiden, ondanks de vele kansen. Een kwartier voor het einde werd het zelfs 4-1 door Mario Engels. Het was natuurlijk veel te laat voor Heracles, dat bij rust al wist dat het een verloren strijd was.

Bij PSV ging De Jong er in de slotfase nog vanaf, met Esmir Bajraktarevic als zijn vervanger. Een makkelijke avond voor PSV, dat zondag bij winst op Sparta Rotterdam kampioen is van Nederland.