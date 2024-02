PSV spaart Heracles na vroege rode kaart en kent geslaagde generale voor CL

PSV heeft vrijdagavond kinderlijk eenvoudig afgerekend met Heracles Almelo. De Eindhovenaren wonnen in het eigen Philips Stadion met 2-0. Vlak na de vroege rode kaart voor Bryan Limbombe kopte Luuk de Jong PSV op voorsprong, die na rust verdubbeld werd door Olivier Boscagli. Dankzij de zege staat koploper PSV nu liefst dertien punten los van naaste achtervolger Feyenoord, dat zondag nog in actie komt. Heracles staat veertiende en hoopt dat de concurrentie later dit weekend ook zal verliezen.

Aan de kant van PSV zag Walter Benítez vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld kreeg Malik Tillman de voorkeur boven Ismael Saibari, die kampt met rugklachten. Joey Veerman en Jerdy Schouten stonden eveneens op het middenveld. Voorin werd spits De Jong geflankeerd door Hirving Lozano (rechts) en Ricardo Pepi (links). Bij Heracles verdween Navajo Bakboord uit de basis, wat Limbombe een basisplaats opleverde.

PSV was zoals verwacht de bovenliggende partij in de openingsfase. Via voorzetten van Teze kwam het meermaals gevaarlijk voor het doel van Michael Brouwer, zonder het voor PSV gewenste resultaat. De avond beloofde al moeilijk te worden voor Heracles en na de rode kaart voor Limbombe, die een harde tackle inzette op de enkel van De Jong, werd het nog een stuk ingewikkelder.

Zeker ook omdat PSV direct gas gaf en via Pepi zijn eerste grote mogelijkheid kreeg. De Amerikaan schoot over, maar kon enkele minuten later alsnog juichen voor collega-spits De Jong, die een vrije trap van Veerman binnenkopte: 1-0. De aanvoerder was uit een hoekschop vlak daarna dicht bij zijn tweede goal van de avond, ware het niet dat Brouwer zijn inzet prachtig uit de bovenhoek tikte.

Het tempo zakte vervolgens behoorlijk, al moest Brouwer opnieuw handelend optreden. Ditmaal om een listig schot van Veerman uit de hoek te tikken. Op aangeven van De Jong, die met zijn hak schitterend meegaf, verkwanselde Veerman even later een opgelegde kans van dichtbij. Brouwer groeide in de wedstrijd en had ook een antwoord op een schot van Tillman, die na een fraaie dribbel de verre hoek probeerde te vinden. Heracles had helemaal niets in te brengen en kwam op slag van rust goed weg, toen Pepi maar net naast kopte.

Ook na rust was het eenrichtingsverkeer en bleef Brouwer uitblinken. Zo had de goalie een prima reflex in huis op een kopbal van De Jong en een schot van Tillman. Toch was het een kwestie van tijd voordat de 2-0 zou vallen en die viel dan ook tien minuten na rust. Boscagli ging een één-tweetje aan met Tillman en schoof vervolgens keurig raak in de verre hoek: 2-0. Pepi was ijverig op zoek om zijn basisplaats te bekronen met een treffer, maar was ongelukkig in de afronding.

Van spanning was in het restant amper spanning meer. PSV had het balbezit, maar deed daar mede door het lage tempo weinig mee. Bijna kwam Heracles uit het niets op 2-1, ware het niet dat Mario Engels uit een lastige hoek de paal raakte. Aan de andere kant kreeg ook PSV weer zijn mogelijkheden. Zo had Brouwer andermaal een prima reflex in huis, op een kopbal van Pepi, en kopte De Jong uit de daaropvolgende hoekschop tegen de lat. De voorsprong kwam nooit in gevaar en dus kent PSV een prima generale repetitie voor het Champions League-duel van dinsdag tegen Borussia Dortmund.

