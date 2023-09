PSV slaat belangrijke slag en bindt middenvelder tot medio 2028

Dinsdag, 26 september 2023 om 14:00 • Wessel Antes • Laatste update: 14:02

Ismael Saibari heeft zijn contract bij PSV tot medio 2028 verlengd, zo bevestigen de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder, die in het Philips Stadion nog tot medio 2025 vastlag, heeft dinsdagmiddag zijn handtekening onder het nieuwe en verbeterde contract gezet.

Saibari, die er financieel vermoedelijk flink op vooruit gaat bij PSV, kan steeds vaker rekenen op een basisplaats onder Peter Bosz. De rechtspoot, sinds kort international van Marokko, speelt sinds 2020 voor de Brabantse club. Destijds werd Saibari voor een ‘prikje’ opgepikt bij KRC Genk volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Inmiddels schat Transfermarkt zijn huidige marktwaarde in op zo’n 2,3 miljoen euro, al lijkt PSV de middenvelder annex buitenspeler hoger in te schatten. Saibari staat inmiddels op 40 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists.

PSV is zeer tevreden over de ontwikkeling van Saibari, zo schrijft Elfrink. “Het talent had net als Johan Bakayoko een behoorlijke aanloopperiode in de Keuken Kampioen Divisie nodig om zichzelf sportief te ontwikkelen. Over de mentaliteit van Saibari is in Eindhoven geen enkele twijfel: hij gaat vol voor zijn ontwikkeling en geldt als een topsporter pur sang. De middenvelder is zeer ambitieus en naar buiten toe heel bescheiden over zijn prestaties.”

Babadi

Een nieuwe deal met Babadi lijkt een stuk complexer te worden voor technisch directeur Earnest Stewart, die er alles aan doet om de achttienjarige middenvelder binnenboord te houden. Het contract van de Nijmegenaar loopt volgende zomer af en volgende week gaan beide partijen weer in gesprek. Babadi kan net als Saibari tekenen tot medio 2028, maar zou inzetten op een aanzienlijk hoger salaris dan PSV hem wil bieden. De rechtspoot wil graag bij PSV blijven en heeft een tegenvoorstel gedaan. In het buitenland kan Babadi een stuk meer verdienen dan bij PSV, weet Elfrink. “Het verschil zou volgens een bron over vijf jaar gemeten in totaal geen miljoenen belopen, maar nog wel behoorlijk zijn.” Omdat PSV in Babadi een speler met veel toekomstige waarde ziet, is de club naarstig op zoek naar een goede oplossing.

