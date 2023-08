PSV reist slechts met 5 verdedigers af naar Glasgow voor kraker tegen Rangers

Maandag, 21 augustus 2023 om 11:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:55

PSV reist zonder Phillipp Mwene en Patrick van Aanholt af naar Schotland voor het heenduel met Rangers in de play-offs van de Champions League. Sergino Dest behoort als nieuwe aanwinst wél tot de 22-koppige selectie en geeft trainer Peter Bosz broodnodige opties in de verdediging.

Noa Lang behoort eveneens tot de selectie van PSV die is afgereisd naar Schotland. De vleugelaanvaller kwam zaterdagavond namens de Eindhovenaren niet in actie tegen Vitesse (1-3 winst) wegens een lichte blessure. Clubwatcher Rik Elfrink verwacht echter dat Lang in de eerste confrontatie met Rangers gewoon kan meespelen. Maandag ondergaat Lang een laatste check, waarna de club uitsluitsel zal geven.

PSV zag Van Aanholt zaterdag uitvallen met een spierblessure, terwijl Mwene last heeft van een kniepees. Daarnaast kampen Fredrik Oppegard en Mauro Júnior momenteel al veel langer met fysieke problemen. De Eindhovenaren missen tegen Rangers vier linksbacks, waardoor er haast is gemaakt met het inlijven van Dest. De Amerikaans international is speelgerechtigd voor het tweeluik met the Gers en kan zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de verdediging uit de voeten.

Dest gaf in zijn eerste interview aan PSV TV aan volledig fit te zijn, daar hij de voorbereiding bij Barcelona heeft meegedraaid. Het ontbreekt de verdediger voorlopig echter nog wel aan wedstrijdritme. Shurandy Sambo, van origine een rechtsback, verving de uitgevallen Van Aanholt zaterdag tegen Vitesse en lijkt de beste papieren te hebben om dinsdagavond als linksback te starten.

Selectie PSV

Doelmannen: Walter Benítez, Joël Drommel, Boy Waterman.

Verdedigers: Shurandy Sambo, Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli, Sergino Dest.

Middenvelders: Ibrahim Sangaré, Guus Til, Joey Veerman, Malik Tillman, Jerdy Schouten, Tygo Land.

Aanvallers: Luuk de Jong, Anwar El Ghazi, Johan Bakayoko, Ismael Saibari, Yorbe Vertessen, Ricardo Pepi, Noa Lang, Isaac Babadi.