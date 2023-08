PSV-opponent Sturm Graz wint na wereldgoal; Kjell Scherpen houdt wéér de nul

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 22:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:15

Sturm Graz kent een uitstekende voorbereiding op het duel met PSV van aanstaande dinsdag. De opponent van de Eindhovenaren in de voorronde van de Champions League won zaterdag met 2-0 van LASK Linz. De openingstreffer van Tomi Horvat was er één om in te lijsten. De Sloveense middenvelder vond met een verwoestende uithaal van een meter of 25 de kruising. Dankzij de zege pakt Graz voorlopig de leiding in de Oostenrijkse Bundesliga.

Bijzonderheden

Graz opende de competitie vorige week al prima met een 0-3 zege op Austria Wien. In speelronde twee etaleerde de ploeg van trainer Christian Ilzer zijn vorm. Kjell Scherpen, die gehuurd wordt van Brighton & Hove Albion en vorige week ook al onder de lat stond, zag zijn ploeg na een klein half uur op voorsprong komen. Horvat ontving de bal uit een klutssituatie, legde aan en haalde met links verwoestend uit. LASK-doelman Tobias Lawal maakte geen schijn van kans: 1-0. Een kwartier voor tijd gooide Szymon Wlodarczyk het duel in het slot. De Pool kopte feilloos raak uit een voorzet van David Schnegg: 2-0. Zodoende pakt Graz de koppositie, al heeft onder meer RB Salzburg een wedstrijd tegoed. Op dinsdag nemen de Oostenrijkers het in Eindhoven op tegen PSV. Een week later staat de return op het programma.

Sturm Graz - LASK Linz 2-0

27' 1-0 Tomi Horvat

77' 2-0 Szymon Wlodarczyk (assist: David Schnegg)