PSV ontvangt bod van 35 miljoen euro op Sangaré, die zelf twijfelt

Donderdag, 31 augustus 2023 om 00:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 01:08

Nottingham Forest geeft niet op in de strijd om Ibrahim Sangaré. Het Eindhovens Dagblad meldt in de nacht van woensdag op donderdag dat de Premier League-club een nieuw bod van circa 35 miljoen euro heeft neergelegd in Eindhoven. Volgens Voetbal International twijfelt Sangaré over zijn toekomst en is het '50-50' wat hem betreft. Forest doet er in de slotfase van de zomerse transfermarkt in ieder geval alles aan om de middenvelder in te lijven.

Forest is al langer in de markt voor Sangaré. Medio augustus kwam een aanbieding ter waarde van 25 miljoen euro binnen afkomstig van de Engelse club, maar PSV hoefde daar geen seconde over na te denken. PSV werkt niet mee voor minder dan 37,5 miljoen euro, het bedrag waarvoor Sangaré middels zijn ontsnappingsclausule kan vertrekken. Met het nieuwe bod van om en nabij de 35 miljoen euro is het misschien wel mogelijk dat de Champions League-deelnemer mee wil werken aan een vertrek van Sangaré.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 25-jarige middenvelder uit Ivoorkust is volgens het Eindhovens Dagblad inmiddels op de hoogte van het nieuwe bod van Forest, maar twijfelt of de stap naar de huidige nummer veertien in de Premier League wel de juiste is voor hem, zeker nu PSV de poulefase van de Champions League ingaat. Sangaré gaat daar de komende dagen over nadenken, zo verzekert clubwatcher Rik Elfrink.

Gewilde speler

Bayern München, Liverpool en Paris Saint-Germain hadden eerder deze zomer ook interesse, maar kwamen niet met een bod over de brug. Voor de fysiek sterke middenvelder betaalde PSV in de zomer van 2020 een transfersom van zo'n zeven miljoen euro aan Toulouse. De middenvelder kwam tot dusver tot 139 wedstrijden in het shirt van PSV, waarin hij 15 keer scoorde en 10 assists gaf.