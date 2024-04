PSV ontvangt bakken aan kritiek na compilatie van pijnlijke jeugduitslag: 17-1

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV, dat via X pronkt met een videocompilatie van de 17-1 zege van een jeugdelftal op een veel jonger Feyenoord.

Vrijdagochtend plaatste PSV een volledige videocompilatie van de 17-1 zege van PSV Onder 13-2 op Feyenoord Onder 13-2. Bij de supporters van de Eindhovense koploper zorgde de ruime overwinning voor behoorlijk wat hilariteit. “Was Mario Been er ook?”, reageert X-gebruiker Pedro Guardado. Toch zorgt het bericht van PSV ook voor ophef. Vele X-gebruikers zijn van mening dat de Eindhovenaren de videocompilatie met alle doelpunten niet hadden moeten plaatsen, daar een belangrijke kanttekening ontbreekt.



De ontbrekende kanttekening wordt uiteindelijk geplaatst door de Feyenoord Youth Watcher, een fervent volger van de Rotterdamse talenten. “Het resultaat van een wedstrijd van PSV O13 + twee O14 spelers tegen Feyenoord O12 + twee O11 spelers uitmelken op social media kun je gerust aan PSV overlaten.” Daarbij voegt de Varkenoordfan ook een foto van het wedstrijdformulier.

Wat blijkt? Feyenoord trad inderdaad aan met voornamelijk jongens uit 2012, aangevuld door twee jongens uit 2013. PSV startte daarentegen met jongens uit 2011, terwijl twee basisspelers zelfs in 2010 geboren zijn. De bewuste video, met daarin alle doelpunten, is inmiddels al meer dan 100.000 keer bekeken, waarbij sommigen zich afvragen of het nodig is om te pronken met een vernederende jeugduitslag en beelden daarvan. “Geen idee of het echt nodig is dat je jochies van 12 op deze manier op je social media-account moet gooien. Heb echt te doen met die keeper en z'n schutterende verdediging”, reageert een supporter van Vitesse.

