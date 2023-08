PSV nadert akkoord en hoopt woensdag transfer al officieel te bezegelen

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 13:12 • Bart DHanis • Laatste update: 13:43

PSV en Napoli naderen elkaar over de transfersom van Hirving Lozano, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad dinsdagmiddag. Naar verwachting komt het bedrag uit rond de dertien à veertien miljoen euro. Om de overstap van de Mexicaan te kunnen bewerkstelligen, gaat Johan Bakayoko of Ibrahim Sangaré de club nog verlaten deze transferperiode.

Zondag maakte PSV-watcher Rik Elfrink al bekend dat Lozano een terugkeer naar Eindhoven wel ziet zitten. Ook bleek uit de berichtgeving van de journalist dat het salaris van Lozano, zo’n drie miljoen euro per jaar, geen obstakel zal vormen in de onderhandelingen. Nu PSV en Napoli eruit lijken te komen, kan de deal woensdag al officieel gemaakt worden.

Daarmee staat de terugkeer van de Mexicaans international los van de uitkomst van het Champions League-play-off-duel met Rangers FC. De Eindhovenaren speelden op Ibrox met 2-2 gelijk tegen de Schotse ploeg en kunnen zich woensdagavond door in eigen huis te winnen, plaatsen voor de groepsfase van het miljardenbal. Een transfer van Lozano hangt dus niet af van die wedstrijd, maar wel van de verkoop van Sangaré of Bakayoko. Volgens Elfrink is het ook denkbaar dat beide sterkhouders nog vertrekken deze week.

Voor Bakayoko was al interesse van Burnley, Paris Saint-Germain en Napoli. Eerder op dinsdag voegde ook Brentford zich bij dit rijtje. Volgens Sacha Tavolieri van de Belgische tak van RMC Sport gaat Brentford zich op zeer korte termijn melden bij PSV voor Bakayoko. De Engelsen gaan een bod van naar verluidt 25 miljoen euro indienen, dat door middel van bonussen op kan lopen tot 30 miljoen. Een dergelijk bedrag komt in de buurt van de transfersom die PSV wenst te ontvangen voor de Belg. Op Sangaré ontving PSV een bod van 25 miljoen euro van Nottingham Forest. Dat bod werd door directeur voetbalzaken Earnest Stewart echter meteen van tafel geveegd.