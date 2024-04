PSV lijkt Mohamed Nassoh te verliezen aan andere Eredivisie-club

Mohamed Nassoh lijkt ervoor te kiezen om aan de slag te gaan bij Sparta Rotterdam, zo melden onder meer het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De 21-jarige aanvoerder van Jong PSV weigert vooralsnog zijn contract te verlengen in Eindhoven en kan voor meerdere jaren tekenen op Het Kasteel.

Volgens journalist Marco Timmer hoopt PSV nog altijd dat de Eindhovense middenvelder aan de club verbonden blijft. “De huidige aanbieding van PSV kan Nassoh en zijn entourage echter nog niet bekoren. De Marokkaanse jeugdinternational wacht op een betere aanbieding van de Eindhovenaren, in de wetenschap dat er ook belangstelling uit de Eredivisie voor hem is.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nassoh, die wordt vertegenwoordigd door Team Raiola, kan onder meer tekenen in Rotterdam-West. “Sparta heeft op dit moment de beste papieren om Nassoh na dit seizoen in te lijven. Op de achtergrond is AZ ook nog in beeld”, aldus Timmer.

Nassoh speelde ondanks zijn leeftijd nog geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van PSV. De rechtspoot heeft inmiddels wel de twijfelachtige eer om zich Mister Jong PSV te noemen. Nassoh speelde al 101 officiële duels namens het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was de technische middenvelder goed voor twaalf doelpunten en dertien assists.

Volgens Transfermarkt is Nassoh momenteel 500.000 euro waard. Indien de creatieveling ervoor kiest om bij Sparta te tekenen, houdt PSV vanwege zijn aflopende verbintenis geen euro over aan zijn vertrek. In dat geval zien de Eindhovenaren een belangrijke kracht vertrekken uit het beloftenelftal.

Nassoh sprak zich in februari van dit jaar tegenover het Eindhovens Dagblad uit over zijn situatie bij PSV. “De afgelopen transferperiodes waren er mogelijkheden om naar een andere club te gaan, ook in het buitenland. Dat zag ik niet zitten. Het was goed om hier te blijven en te kijken naar kansen om door te stoten, maar helaas zijn die nog uitgebleven. Wie weet in de komende periode nog.”

“Uiteindelijk maak ik in goed overleg met mijn zaakwaarnemer een keuze, maar ik wil nu presteren in de komende wedstrijden”, sloot Nassoh destijds af. Ook in de afgelopen maanden heeft de middenvelder geen kansen gekregen in PSV 1. Mogelijk verlaat Nassoh de club komende zomer zonder officieel debuut.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties